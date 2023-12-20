غازبروم: استهلاك الغاز الطبيعي في أوروبا تراجع إلى مستويات عام 1996

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالبنك الدولي يوافق على قرض بـ500 مليون دولار للمغرب الجنيه الاسترليني يهبط أمام الدولار عقب صدور بيانات التضخم نيو الصينية تطور بطارية جديدة بمدى قيادة يتجاوز ألف كيلومتر في الشحنة الواحدة

أعلنت شركة“غازبروم” الروسية تراجع استهلاك البلدان الأوروبية من الغاز الطبيعي هذا العام بنحو 1.2 تريليون قدم مكعبة، وتزامن ذلك مع انخفاض الإنتاج بمقدار 635 مليار قدم مكعبة حتى نهاية نوفمبر.

وقالت“غازبروم”:“وفقًا للتقديرات الأولية، انخفض استهلاك الغاز في البلدان الأوروبية خارج رابطة الدول المستقلة بمقدار 34 مليار متر مكعب خلال أحد عشر شهرًا هذا العام، وهو عند مستوى عام 1996′′، حسبما ذكرت وكالة“تاس” الرسمية.

وأشارت الشركة أن إنتاج الغاز في هذه المنطقة بدأ بالانخفاض من جديد، وتراجع بمقدار 18 مليار متر مكعب (635.6 مليار قدم مكعبة) حتى نهاية أحد عشر شهرًا من عام 2023، منها 9 مليارات متر مكعب من النرويج.

وأضافت“غازبروم”:“تجلت ظواهر الأزمة بشكل واضح في سوق الغاز الأوروبي، حيث حدث التدمير الاصطناعي للطلب على الغاز الطبيعي لأول مرة في تاريخ صناعة الطاقة العالمية”.

وأوضحت شركة الغاز الطبيعي الروسية إنها تتوقع انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بنسبة 40% تقريبًا إلى حوالي 2.2 تريليون روبل (24.3 مليار دولار) هذا العام من 3.6 تريليون روبل في عام 2022.

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