غازبروم: استهلاك الغاز الطبيعي في أوروبا تراجع إلى مستويات عام 1996

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أعلنت شركة“غازبروم” الروسية تراجع استهلاك البلدان الأوروبية من الغاز الطبيعي هذا العام بنحو 1.2 تريليون قدم مكعبة، وتزامن ذلك مع انخفاض الإنتاج بمقدار 635 مليار قدم مكعبة حتى نهاية نوفمبر.
وقالت“غازبروم”:“وفقًا للتقديرات الأولية، انخفض استهلاك الغاز في البلدان الأوروبية خارج رابطة الدول المستقلة بمقدار 34 مليار متر مكعب خلال أحد عشر شهرًا هذا العام، وهو عند مستوى عام 1996′′، حسبما ذكرت وكالة“تاس” الرسمية.
وأشارت الشركة أن إنتاج الغاز في هذه المنطقة بدأ بالانخفاض من جديد، وتراجع بمقدار 18 مليار متر مكعب (635.6 مليار قدم مكعبة) حتى نهاية أحد عشر شهرًا من عام 2023، منها 9 مليارات متر مكعب من النرويج.
وأضافت“غازبروم”:“تجلت ظواهر الأزمة بشكل واضح في سوق الغاز الأوروبي، حيث حدث التدمير الاصطناعي للطلب على الغاز الطبيعي لأول مرة في تاريخ صناعة الطاقة العالمية”.
وأوضحت شركة الغاز الطبيعي الروسية إنها تتوقع انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بنسبة 40% تقريبًا إلى حوالي 2.2 تريليون روبل (24.3 مليار دولار) هذا العام من 3.6 تريليون روبل في عام 2022.
المصدر:
MENAFN20122023000202011048ID1107633252
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