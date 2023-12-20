المملكة المتحدة تعتزم فرض ضريبة جديدة على واردات السلع الكربونية بحلول 2027

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اعتزمت الحكومة البريطانية فرض ضريبة جديدة على واردات السلع الكربونية لديها بحلول عام 2027 لدعم الجهود الرامية إلى إزالته والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
وجاء على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء أن الواردات من سلع: الحديد والصلب والألمنيوم والسيراميك والأسمنت، من الخارج ستواجه تسعير كربوني مماثلا لتلك السلع المنتجة داخل المملكة المتحدة.
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ويُشار إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يقلل من خطر“التسرب الكربوني” وتجنب تصدير الانبعاثات إلى بلدان أخرى.
جدير بالذكر أن مصطلح“التسرب الكربوني” يعني أن تدابير خفض الانبعاثات تؤدي في نهاية المطاف إلى“تصدير” صناعات ذات انبعاثات كربونية عالية إلى الدول النامية.
وسيتعين على السلع المستوردة إلى المملكة المتحدة من البلدان ذات التسعير الكربوني المنخفض أو المعدوم دفع ضريبة بحلول عام 2027؛ مما يضمن أن تواجه المنتجات القادمة من الخارج سعرا كربونيا مشابها لتلك السلع المنتجة داخل المملكة المتحدة.
وسيضمن اتخاذ هذا الإجراء السلامة البيئية لسياسات إزالة الكربون ومنح الصناعة البريطانية الثقة لمواصلة الاستثمار في إزالته، كما سيؤدي إلى انخفاض صاف حقيقي في الانبعاثات العالمية.
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