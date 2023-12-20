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المملكة المتحدة تعتزم فرض ضريبة جديدة على واردات السلع الكربونية بحلول 2027

12/20/2023 8:15:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) اعتزمت الحكومة البريطانية فرض ضريبة جديدة على واردات السلع الكربونية لديها بحلول عام 2027 لدعم الجهود الرامية إلى إزالته والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وجاء على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء أن الواردات من سلع: الحديد والصلب والألمنيوم والسيراميك والأسمنت، من الخارج ستواجه تسعير كربوني مماثلا لتلك السلع المنتجة داخل المملكة المتحدة.

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ويُشار إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يقلل من خطر“التسرب الكربوني” وتجنب تصدير الانبعاثات إلى بلدان أخرى.

جدير بالذكر أن مصطلح“التسرب الكربوني” يعني أن تدابير خفض الانبعاثات تؤدي في نهاية المطاف إلى“تصدير” صناعات ذات انبعاثات كربونية عالية إلى الدول النامية.

وسيتعين على السلع المستوردة إلى المملكة المتحدة من البلدان ذات التسعير الكربوني المنخفض أو المعدوم دفع ضريبة بحلول عام 2027؛ مما يضمن أن تواجه المنتجات القادمة من الخارج سعرا كربونيا مشابها لتلك السلع المنتجة داخل المملكة المتحدة.

وسيضمن اتخاذ هذا الإجراء السلامة البيئية لسياسات إزالة الكربون ومنح الصناعة البريطانية الثقة لمواصلة الاستثمار في إزالته، كما سيؤدي إلى انخفاض صاف حقيقي في الانبعاثات العالمية.

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