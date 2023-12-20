السلع التموينية تتعاقد على شراء 480 ألف طن قمح روسي

MENAFN - Al-Borsa News) تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية من خلال ممارسة عالمية على شراء 480 ألف طن قمح روسي.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية موضحة أن الكمية تتضمن 180 ألف طن قمح للشحن من 1 إلى 14 فبراير كما تتضمن 300 ألف طن قمح للشحن من 15 إلى 29 فبراير 2024 .

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