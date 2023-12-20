السلع التموينية تتعاقد على شراء 480 ألف طن قمح روسي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية من خلال ممارسة عالمية على شراء 480 ألف طن قمح روسي.
وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية موضحة أن الكمية تتضمن 180 ألف طن قمح للشحن من 1 إلى 14 فبراير كما تتضمن 300 ألف طن قمح للشحن من 15 إلى 29 فبراير 2024 .
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