Wednesday, 20 December 2023 05:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السلع التموينية تتعاقد على شراء 480 ألف طن قمح روسي

12/20/2023 8:15:13 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية من خلال ممارسة عالمية على شراء 480 ألف طن قمح روسي.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية موضحة أن الكمية تتضمن 180 ألف طن قمح للشحن من 1 إلى 14 فبراير كما تتضمن 300 ألف طن قمح للشحن من 15 إلى 29 فبراير 2024 .

موضوعات متعلقة ((إدفو)) تبحث عن مستثمر استراتيجي لإنشاء مصنع عبوات ورقية للسوائل أحمد عز يشترى حصة ((الجارحى)) فى ((حديد عز)) بقيمة 344 مليون جنيه المستوردون يغيرون نشاطهم تحت ضغط قيود الاستيراد المصدر:

MENAFN20122023000202011048ID1107633250

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث