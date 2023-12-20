ما هو الاقتصاد الأكثر نجاحاً في 2023؟

قبل نحو عام من الآن، توقع الجميع تقريبًا حدوث ركود عالمي عام 2023، إذ حارب محافظو البنوك المركزية التضخم المرتفع.

لكن الجميع كانوا مخطئين، فربما نما الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3%، وصمدت أسواق العمل والتضخم في طريقه إلى الانخفاض، كما ارتفعت أسواق الأسهم بنسبة 20%.

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هذا الأداء الإجمالي يخفي تباينًا واسعًا.

فقد قامت مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية بتجميع بيانات حول 5 مؤشرات اقتصادية ومالية، وهي التضخم و”اتساع التضخم”، والناتج المحلي الإجمالي، والوظائف، وأداء سوق الأوراق المالية، لـ 35 دولة معظمها من الدول الغنية، وصنفتها وفقًا لمدى نجاحها في هذه المقاييس، مما أدى إلى إنشاء درجة إجمالية لكل منها.

تأتي اليونان على رأس القائمة للسنة الثانية على التوالي، وهي نتيجة مفاجئة لاقتصاد كان حتى وقت قريب مرادفا لسوء الإدارة.

وبصرف النظر عن كوريا الجنوبية، فإن العديد من الدول المتميزة الأخرى موجودة في الأمريكيتين، وتأتي الولايات المتحدة في المركز الثالث، كما أن كندا وتشيلي ليستا متخلفتين كثيرا.

وفي الوقت نفسه، يوجد كثير من الدول المتراجعة في شمال أوروبا، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا والسويد وفنلندا في المؤخرة.

كانت معالجة الأسعار المرتفعة هي التحدي الأكبر عام 2023، علمًا بأن مقياسنا الأول يتعلق بمؤشر التضخم“الأساسي”، الذي يستثني المكونات المتقلبة مثل الطاقة والغذاء، بالتالي فإنه مؤشر جيد للضغوط التضخمية الأساسية.

تمكنت اليابان وكوريا الجنوبية من الحفاظ على الأسعار، فيما ارتفعت الأسعار الأساسية في سويسرا بنسبة 1.3% فقط على أساس سنوي، ولكن في أماكن أخرى من أوروبا، لا تزال العديد من البلدان تواجه ضغوطاً خطيرة، ففي المجر، مثلاً، يبلغ معدل التضخم الأساسي حوالي 11% على أساس سنوي، كما تعاني فنلندا أيضًا.

وفي أغلب البلدان أصبح التضخم أقل شدة، وذلك قياساً على مؤشر“اتساع التضخم”، الذي يحسب حصة العناصر في سلة أسعار المستهلك، إذ ترتفع الأسعار بأكثر من 2% على أساس سنوي.

رفعت البنوك المركزية في أماكن منها شيلي وكوريا الجنوبية أسعار الفائدة بقوة عام 2022، في وقت أقرب من كثير من البلدان الأخرى في العالم الغني، ويبدو أنها تجني الفوائد الآن.

في كوريا الجنوبية انخفض معدل التضخم من 73% إلى 60%، ويمكن أن يحصل محافظو البنوك المركزية في أمريكا وكندا على بعض الفضل أيضاً، حيث انخفض اتساع التضخم بشكل أكثر حدة.

ويشير المقياسان التاليان، وهما النمو في تشغيل العمالة والناتج المحلي الإجمالي، إلى مدى قدرة الاقتصادات على تلبية احتياجات الأفراد العاديين.

لم يكن أداء أي مكان جيدًا بشكل مذهل في 2023، لكن أقلية صغيرة فقط من البلدان شهدت انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي، وكانت أيرلندا الأسوأ أداءً، حيث انخفض معدل نموها بنسبة 4.1%، كما كان أداء بريطانيا وألمانيا سيئا أيضًا.

وتواجه ألمانيا تداعيات صدمة أسعار الطاقة والمنافسة المتزايدة من جانب السيارات الصينية المستوردة، فيما تواصل بريطانيا التعامل مع عواقب خروجها من الاتحاد الأوروبي.

كان أداء أمريكا جيداً فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، وقد استفادت من إنتاج الطاقة الذي بلغ مستويات قياسية، فضلاً عن آثار التحفيز المالي السخي الذي نُفذ في عامي 2020 و2021.

وربما نجح أكبر اقتصاد في العالم في سحب بلدان أخرى، فقد ارتفع معدل التوظيف في كندا بشكل ذكي، ورغم حربها مع حماس، فإن إسرائيل، التي تعتبر أمريكا أكبر شريك تجاري لها، تأتي في المركز الرابع في الترتيب العام.

ربما تعتقد أن سوق الأوراق المالية الأمريكية، المليئة بالشركات المستعدة للاستفادة من ثورة الذكاء الاصطناعي، حقق نتائج جيدة، لكن أدائه في الواقع كان متوسطًا بعد تعديله ليتناسب مع التضخم.

وكان أداء سوق الأسهم الأسترالية ضعيفاً، وهو سوق مليء بشركات السلع الأساسية التي تمكنت من التراجع عن أسعارها المرتفعة في عام 2022، كما انخفضت أسعار الأسهم في فنلندا.

وعلى النقيض من ذلك، تشهد الشركات اليابانية شيئًا من الارتفاع، وتعد سوق الأوراق المالية في البلاد واحدة من أفضل الأسواق أداء هذا العام، إذ ارتفعت بالنسبة للقيمة الحقيقية بنحو 20%.

لكن للحصول على عوائد أسهم كبيرة حقيقة، يمكن النظر على بعد آلاف الأميال غربًا، إلى اليونان، حيث ارتفعت القيمة الحقيقية لسوق الأوراق المالية بأكثر من 40%، وتطلع المستثمرون من جديد إلى الشركات اليونانية في وقت تنفذ فيه الحكومة سلسلة من الإصلاحات الداعمة للسوق.

ورغم أن البلاد لا تزال أفقر بكثير مما كانت عليه قبل الانهيار الكبير أوائل عام 2010، إلا أن صندوق النقد الدولي، الذي كان في يوم من الأيام عدو اليونان، أشاد في بيان له مؤخرا بـ”التحول الرقمي للاقتصاد” و”زيادة المنافسة في السوق”.



