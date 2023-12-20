Wednesday, 20 December 2023 05:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع بورصة الدار البيضاء في نهاية التعاملات

12/20/2023 8:15:12 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تعاملات اليوم الثلاثاء، بارتفاع مؤشريها الرئيسيين.

وسجل مؤشر مازي“MASI” ارتفاعا بنسبة 0.33% عند مستوى 12211.46 نقطة، رابحًا 39.87 نقطة، عن تعاملاته بالجلسة السابقة.

موضوعات متعلقة البنك الدولي يوافق على قرض بـ500 مليون دولار للمغرب الجنيه الاسترليني يهبط أمام الدولار عقب صدور بيانات التضخم نيو الصينية تطور بطارية جديدة بمدى قيادة يتجاوز ألف كيلومتر في الشحنة الواحدة

وصعد مؤشر المغرب 20“MSI20” بنسبة 0.04 % لمستوى 999.32 نقطة، بمكاسب 0.44 نقطة، عن تعاملاته بالجلسة السابقة.

ودعم المؤشر اليوم ارتفاع 13 قطاعًا رئيسيًا، تصدرها النفط والغاز بنسبة 1.63%، والتأمينات بنسبة 1.47%.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت 8 مؤشرات قطاعية، تقدمها الهندسيات والتجهيزات الصناعية بنسبة 1.16%، وتراجع خدمات النقل بنسبة 0.72%.

وبلغت قيمة التداولات خلال جلسة اليوم 434.52 مليون درهم، وبلغ رأس المال السوقي بنهاية تعاملات اليوم 631.27 مليار.

MENAFN20122023000202011048ID1107633248

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث