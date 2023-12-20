ارتفاع بورصة الدار البيضاء في نهاية التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهت بورصة الدار البيضاء تعاملات اليوم الثلاثاء، بارتفاع مؤشريها الرئيسيين.
وسجل مؤشر مازي“MASI” ارتفاعا بنسبة 0.33% عند مستوى 12211.46 نقطة، رابحًا 39.87 نقطة، عن تعاملاته بالجلسة السابقة.
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وصعد مؤشر المغرب 20“MSI20” بنسبة 0.04 % لمستوى 999.32 نقطة، بمكاسب 0.44 نقطة، عن تعاملاته بالجلسة السابقة.
ودعم المؤشر اليوم ارتفاع 13 قطاعًا رئيسيًا، تصدرها النفط والغاز بنسبة 1.63%، والتأمينات بنسبة 1.47%.
وعلى الجانب الآخر، تراجعت 8 مؤشرات قطاعية، تقدمها الهندسيات والتجهيزات الصناعية بنسبة 1.16%، وتراجع خدمات النقل بنسبة 0.72%.
وبلغت قيمة التداولات خلال جلسة اليوم 434.52 مليون درهم، وبلغ رأس المال السوقي بنهاية تعاملات اليوم 631.27 مليار.
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