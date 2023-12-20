السعودية: السياحة الوافدة حققت أرقاماً تاريخية في النصف الأول من العام 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات صادرة عن وزارة السياحة السعودية أن إجمالي أعداد السياح (زوار المبيت لكافة الأغراض) في النصف الأول من العام 2023 في المملكة سجل 53.6 مليون سائح، بواقع 14.6 مليون سائح وافد، و39 مليون سائح محلي.
وبلغ إجمالي الإنفاق السياحي 150 مليار ريال بواقع 86.9 مليار ريال من السياحة الوافدة، و63.1 مليار ريال من السياحة المحلية خلال نفس الفترة.
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وأوضحت البيانات – وفق لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) – أن السياحة الوافدة حققت أرقاما تاريخية في النصف الأول من العام 2023، حيث سجلت قفزة بنسبة 142% في أعداد السياح و132% في معدل الإنفاق السياحي مقارنةً بنفس الفترة من العام 2022.
وارتفعت أعداد السياح الوافدين في الأغراض كافة بشكل عام وتصدرت أغراض الزيارة للترفيه والعطلات كأعلى الأغراض من حيث النمو في النصف الأول من العام 2023 محققة نمو بنسبة 347% مقارنةً بنفس الفترة للعام 2022.
كما حققت السياحة المحلية ارتفاعا في الإنفاق السياحي بنسبة 16%، وقد كان غرض الزيارة للترفيه والعطلات الأعلى في عدد السياح بحوالي 16.6 مليون سائح يمثلون 43% من إجمالي السياح وبنسبة نمو بلغت 18% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.
وسجلت السياحة المغادرة ارتفاعا في أعداد السياح المغادرين من المواطنين والمقيمين غير السعوديين بنسبة 37% مقارنةً بالنصف المماثل من العام 2022، كما ارتفع معدل إنفاقهم السياحي بنسبة 74% خلال نفس الفترة؛ ويُعزى ارتفاع أعداد السياح المغادرين الإجمالية إلى عودة أوضاع السفر في معظم الوجهات حول العالم إلى ما قبل الجائحة، حيث يشكل السياح المغادرين من المقيمين غير السعوديين ما نسبته 45% من إجمالي السياح المغادرين وبارتفاع نسبته 24% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغت حصتهم من إجمالي الإنفاق السياحي خارج المملكة حوالي 66%.
المصدر:
MENAFN20122023000202011048ID1107633247
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