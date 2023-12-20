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السعودية: السياحة الوافدة حققت أرقاماً تاريخية في النصف الأول من العام 2023

12/20/2023 8:15:11 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات صادرة عن وزارة السياحة السعودية أن إجمالي أعداد السياح (زوار المبيت لكافة الأغراض) في النصف الأول من العام 2023 في المملكة سجل 53.6 مليون سائح، بواقع 14.6 مليون سائح وافد، و39 مليون سائح محلي.

وبلغ إجمالي الإنفاق السياحي 150 مليار ريال بواقع 86.9 مليار ريال من السياحة الوافدة، و63.1 مليار ريال من السياحة المحلية خلال نفس الفترة.

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وأوضحت البيانات – وفق لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) – أن السياحة الوافدة حققت أرقاما تاريخية في النصف الأول من العام 2023، حيث سجلت قفزة بنسبة 142% في أعداد السياح و132% في معدل الإنفاق السياحي مقارنةً بنفس الفترة من العام 2022.

وارتفعت أعداد السياح الوافدين في الأغراض كافة بشكل عام وتصدرت أغراض الزيارة للترفيه والعطلات كأعلى الأغراض من حيث النمو في النصف الأول من العام 2023 محققة نمو بنسبة 347% مقارنةً بنفس الفترة للعام 2022.

كما حققت السياحة المحلية ارتفاعا في الإنفاق السياحي بنسبة 16%، وقد كان غرض الزيارة للترفيه والعطلات الأعلى في عدد السياح بحوالي 16.6 مليون سائح يمثلون 43% من إجمالي السياح وبنسبة نمو بلغت 18% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.

وسجلت السياحة المغادرة ارتفاعا في أعداد السياح المغادرين من المواطنين والمقيمين غير السعوديين بنسبة 37% مقارنةً بالنصف المماثل من العام 2022، كما ارتفع معدل إنفاقهم السياحي بنسبة 74% خلال نفس الفترة؛ ويُعزى ارتفاع أعداد السياح المغادرين الإجمالية إلى عودة أوضاع السفر في معظم الوجهات حول العالم إلى ما قبل الجائحة، حيث يشكل السياح المغادرين من المقيمين غير السعوديين ما نسبته 45% من إجمالي السياح المغادرين وبارتفاع نسبته 24% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغت حصتهم من إجمالي الإنفاق السياحي خارج المملكة حوالي 66%.

المصدر:

MENAFN20122023000202011048ID1107633247

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