الفلبين.. مركز احتيال آسيوي للتسوق الإلكتروني

MENAFN - Al-Borsa News) تعرض المتسوقون في جميع أنحاء الفلبين للخداع بملايين الدولارات حتى الآن هذا العام، ولجأ البعض إلى مجموعات الدردشة الخاصة بالضحايا على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.

وجد تقرير حديث أن أكثر من ثلث الفلبينيين الذين شملهم الاستطلاع، تعرضوا للاحتيال أو واجهوا عمليات احتيال في مجال التجزئة عبر الإنترنت.

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حذر ألكسندر راموس، المدير التنفيذي لمركز التحقيق والتنسيق في الجرائم الإلكترونية، من أن“بعض الناس يصدقون بسهولة الوعود الكاذبة حتى لو كانت جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها”.

عانى العديد من المواطنين في الفلبين من هذه التجربة المريرة، فقد سجلت البلاد أعلى معدل احتيال للمتسوقين عبر الإنترنت عبر نحو 12 اقتصادًا في تقرير الاحتيال الآسيوي لعام 2023، الذي نُشر في نوفمبر.

بتكليف من التحالف العالمي لمكافحة الاحتيال وشركة“جوجو لووك” للأمن التكنولوجي ومقرها تايوان، استطلع التقرير آراء 20 ألف شخص حول تجاربهم في التسوق عبر الإنترنت في فيتنام والصين وتايلاند وهونج كونج وتايوان وإندونيسيا وكوريا الجنوبية واليابان وماليزيا وسنغافورة والفلبين.

وتصدر معدل الاحتيال أثناء التسوق في الفلبين المجموعة بنسبة مذهلة بلغت 35.9%، يليها بر الصين الرئيس بنسبة 27.2%، فيما سجلت كوريا الجنوبية أدنى معدل بنسبة 4.2%، حسب ما نقلته مجلة“نيكاي آسيان ريفيو” اليابانية، وأدى ارتفاع معدلات التسوق عبر الإنترنت بشكل كبير إلى خلق سوق مربحة للمحتالين.

وعادةً ما يؤدي الافتقار إلى الوعي بالجرائم الإلكترونية إلى تفاقم المشكلة في الفلبين، إذ يقضي الناس ما متوسطه 10 ساعات يوميًا على الإنترنت وفقًا لبعض التقديرات.

تعليقًا على الأمر، قال مارك مانانتان، مدير الأمن السيبراني والتقنيات الحيوية في منتدى المحيط الهادئ في هاواي:“رغم أن الفلبينيين يعتبرون متصلين رقميًا للغاية، إلا أنهم ليس لديهم مهارات كافية في القراءة والكتابة الرقمية”.

ووجد الاستطلاع أن الفلبينيين كانوا فريسة سهلة للمحتالين لأنهم“يستجيبون بسرعة كبيرة” لمطالب البائعين.

تظهر بيانات الشرطة أن الفلبينيين خسروا بشكل جماعي أكثر من 2.8 مليون دولار في عمليات احتيال التسوق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ومن المؤكد أن هذا الرقم سيرتفع مع استعداد الدولة الكاثوليكية الرومانية لقضاء موسم العطلات.

وقال مانانتان إن مجموعات الجرائم الإلكترونية“ستستغل حماسة الفلبينيين لللهو والتسوق في عيد الميلاد والحفلات”.

ورغم المخاطر، يميل الفلبينيون إلى الاعتقاد بقدرتهم على التعرف على عمليات الاحتيال، وفقا للمسح، الذي صنف الدولة الثالثة في فئة الثقة، خلف إندونيسيا التي جاءت في المركز الأول، والصين في المركز الثاني.

لكن هذا اليقين بشأن كشف الاحتيال لا يعني أن“الفلبين لديها تعليم شامل لمكافحة الاحتيال وإجراءات وقائية مطبقة”، كما قال ميل ميجرينو، رئيس“جوجولووك” في الفلبين.

وتابع:“مع إدخال تقنيات مختلفة والرقمنة التدريجية للخدمات المالية، لا ينبغي للناس أن يشعروا بالثقة المفرطة”.

وأوضح أن استهداف المشترين عبر الرسائل النصية هو أفضل وسيلة للاحتيال، لكن عمليات الاحتيال في المبيعات حدثت أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال البريد الإلكتروني، وعبر الهواتف الأرضية.