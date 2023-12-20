جيم أونيل يكتب: العالم يواجه تحدي التضخم 2024

MENAFN - Al-Borsa News) مع اقتراب نهاية عام 2023، نواجه العديد من المجهولات المعروفة، خصوصا على الجبهة الجيوسياسية، فضلاً عن عدد من“المجهولات المجهولة“التي تتربص بنا في الأفق، كما يبدو، وعلى هذا فقد أصبح إنتاج أي توقعات للاقتصاد العالمي أكثر صعوبة من المعتاد.

ويبدو أن بيوت الاستثمار تتوقع مزيدا من التباطؤ عام 2024، في حين تمكنت الحيرة والذهول من كثيرين إزاء حقيقة مفادها أننا لم نشهد ركودًا كبيرًا حتى الآن.

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تفرض توقعات التضخم تحديًا أكبر، إذ أظهرت السنوات القليلة الأخيرة أن التضخم من الممكن أن يتأثر بشدة، على الأقل على مستوى التضخم الرئيسي، بسبب عدم اليقين و”المجهولات المجهولة” التي تفصح عن نفسها الآن.

ولاتزال المناقشة محتدمة حول توقعات التضخم، إذ أعرب بعض رجال الأعمال المحترمين المخضرمين عن شكوكهم في قدرة البنوك المركزية على السيطرة على المشكلة.

تقدم أحدث بيانات أسعار المستهلك في منطقة اليورو، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، بعض الأخبار المشجعة حول اتجاهات التضخم الرئيسة؛ لكن التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة) يظل أعلى من المستويات التي تستهدفها البنوك المركزية بدرجة مزعجة.

بطبيعة الحال، لا يبدو أن الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تعاني من هذه المشكلة، بل على العكس من ذلك، تُظهِر أحدث بيانات أسعار المستهلك أنها تشهد انكماشًا، مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.5% (على أساس سنوي) في نوفمبر.

ذات يوم، ظن كثير من المحللين أن الصين تنقل الضغوط الانكماشية إلى بقية العالم، من خلال صادراتها الصناعية منخفضة التكلفة وزيادة حصتها في الأسواق الخارجية في المقام الأول.

لو كنا لانزال في تلك الحقبة، لربما تضاءلت بعض المخاوف التضخمية الحالية، لكن يبدو أن تلك الأيام قد ولت، ويفرض حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الصين محليًا، بما في ذلك الانكماش، سؤالاً بالغ الأهمية ويستحق تعليقًا خاصًا.

فنظرًا للقضايا التي تواجه سوق العقارات في الصين، وبالحكم من خلال تجارب مماثلة في بلدان أخرى، بوسعنا أن نفترض أن الصعوبات التي تواجهها سيطول أمدها، لكن وجهة نظر أقل تشاؤمًا تفترض أن صناع السياسات في الصين يدركون هذه القضايا تمام الإدراك، ويرجع هذا على وجه التحديد إلى تلك الحالات السابقة، فضلاً عن التحذيرات التي دأب كثير من المعلقين على إطلاقها لفترة طويلة.

بالإضافة إلى العوامل المحلية الصينية، يتعين على المرء أن يضع في الحسبان أيضًا اتجاهات أسعار السلع الأساسية العالمية، والتي سيظل الطلب الصيني يشكل تأثيراً كبيرًا عليها.

هنا، كانت الأخبار قرب نهاية 2023 أكثر تشجيعًا من توقعات كثيرين من المراقبين، وهي تشير إلى أن التضخم الرئيس في كثير من البلدان قد يسجل مزيدًا من الانخفاض في الأشهر المقبلة.

ورغم الفوضى في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا، تظل أسعار البترول الخام راكدة، الأمر الذي فاجأ كثير من المحللين، وهذا يشمل بعضًا من أولئك الذين ينبغي لهم أن يعلموا أن هذه السوق لا يمكن التنبؤ بها على الإطلاق، بالإضافة إلى هذه العوامل، تبرز ثلاثة أخرى في اعتقادي.

أولاً، تمكن الضعف الحاد من النمو النقدي في كثير من الاقتصادات، وهو أمر مطمئن تمامًا عندما يقترن بالاتجاهات الحالية لأسعار السلع الأساسية.

ورغم مرور وقت طويل منذ أن زعم أي شخص عدا أشد أنصار السياسة النقدية حماسًا أن المعروض النقدي يؤثر دومًا على التضخم بشكل مباشر، فقد أظهرت السنوات القليلة الأخيرة أن تسارع النمو النقدي بشكل متطرف (كما حدث في أواخر 2020 وأوائل 2021 في الولايات المتحدة) من الممكن أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم.

ثانيًا، وربما بما يتماشى مع الاتجاهات السلعية والنقدية، كانت المقاييس الأخيرة لتوقعات التضخم في بلدان رئيسة مطمئنة.

وبشكل خاص، أظهر أحدث استطلاع أجرته جامعة ميشيغان حول توقعات المستهلكين لخمس سنوات انخفاضاً حادًا، إلى 2.8%، من 3.2% في الشهر السابق، ويشير هذا، في أقل تقدير، إلى غياب أي زيادة ثابتة أو“إلغاء تثبيت” لتوقعات التضخم الطويلة الأجل.

السؤال الأخير، وربما الأكثر صعوبة، هو كيف قد تستجيب البنوك المركزية؟

في أحدث توجيهاته المقدمة للأسواق، اقترح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن أسعار الفائدة ستُخفض بمقدار 75 نقطة أساس في 2024.

غير أن بنوكا مركزية أخرى، وخاصة في أوروبا، تقاوم رهان الأسواق المالية على خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، ولكن يبدو أن الأسواق لم تتلق هذا الإشعار.

ومع بقاء التضخم الأساسي عند مستوى أعلى من المستهدف، ونمو الأجور الحقيقية (المعدلة تبعًا للتضخم)، وغياب أي دليل قوي على نمو الإنتاجية في أي مكان، سيكون القائمون على البنوك المركزية كارهين لخفض أسعار الفائدة قريبًا.

ولكن مع استمرارهم في محاولة التأثير على الأسواق من خلال توجيهاتهم وبياناتهم العامة، فسيكون لزامًا عليهم أن يتقبلوا حقيقة مفادها أن الأسواق، بحكمتها الجماعية، ربما ترى شيئا لا يرونه هم أنفسهم، وإذا اتخذت البيانات منعطفًا إيجابيًا حادًا، فسيغيرون موقفهم في الأرجح.

يظل نمو الأجور يشكل متغيرًا حاسمًا.

في بعض البلدان، خاصة في المملكة المتحدة، تجاوز نمو الأجور أخيرا معدلات نمو أسعار المستهلك، وسيخشى صناع السياسات بشكل غريزي أن يؤدي هذا الاتجاه إلى إحداث دوامة تقليدية من ارتفاع الأجور والأسعار.

لكن.. ألن يكون من اللطيف أن يتبين لنا أن نمو الأجور الحقيقية الأخير تبرره عملية إعادة التوازن إلى العائدات المالية والعودة التي طال انتظارها إلى نمو الإنتاجية الإيجابي؟

مع قدوم عام جديد يأتي أمل جديد.

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