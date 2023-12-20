التضخم السنوي في كندا يستقر عند 3.1% الشهر الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقر معدل التضخم السنوي في كندا عند 3.1% في نوفمبر، وهو ما يتوافق مع معدل الشهر السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الكندية.
وكان الاقتصاديون يتوقعون أن ينخفض المعدل إلى ما دون عتبة الثلاثة في المائة، مما يجعل الاقتصاد أقرب إلى هدف التضخم الذي حدده بنك كندا بنسبة 2%.
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ولا تزال تكاليف الفائدة على الرهن العقاري وارتفاع تكلفة الإيجار من أكبر العوامل المساهمة في معدل التضخم، حيث ارتفعت بنسبة 29.8% و7.4% عن العام الماضي، على التوالي.
ويؤدي ارتفاع أسعار تذاكر السفر إلى فرض ضغوط تصاعدية على تكاليف المستهلك أيضًا. وأدى تباطؤ نمو أسعار الغذاء والطاقة وخدمات التلسفون الخلوية إلى موازنة ذلك.
وفي حين ارتفعت أسعار البقالة بنسبة 4.7% عن العام الماضي، إلا أنها فعلت ذلك بوتيرة أبطأ مقارنة بمعدلات العام السابق للشهر الخامس على التوالي – مع استثناءات قليلة، بما في ذلك اللحوم والخضروات المحفوظة والسكر، وفقا للهيئة.
وإذا تم استبعاد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة من رقم التضخم الأساسي، فإن مؤشر أسعار المستهلك سيتراوح حول 3.5% في نوفمبر.
المصدر:
MENAFN20122023000202011048ID1107633244
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