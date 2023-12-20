التضخم السنوي في كندا يستقر عند 3.1% الشهر الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) استقر معدل التضخم السنوي في كندا عند 3.1% في نوفمبر، وهو ما يتوافق مع معدل الشهر السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الكندية.

وكان الاقتصاديون يتوقعون أن ينخفض المعدل إلى ما دون عتبة الثلاثة في المائة، مما يجعل الاقتصاد أقرب إلى هدف التضخم الذي حدده بنك كندا بنسبة 2%.

موضوعات“ستاندرد تشارترد””: شراء السندات الصينية أصبح خيارا ضروريا للمستثمرين ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية صادرات كوريا الجنوبية الدفاعية ستتجاوز 13 مليار دولار هذا العام

ولا تزال تكاليف الفائدة على الرهن العقاري وارتفاع تكلفة الإيجار من أكبر العوامل المساهمة في معدل التضخم، حيث ارتفعت بنسبة 29.8% و7.4% عن العام الماضي، على التوالي.

ويؤدي ارتفاع أسعار تذاكر السفر إلى فرض ضغوط تصاعدية على تكاليف المستهلك أيضًا. وأدى تباطؤ نمو أسعار الغذاء والطاقة وخدمات التلسفون الخلوية إلى موازنة ذلك.

وفي حين ارتفعت أسعار البقالة بنسبة 4.7% عن العام الماضي، إلا أنها فعلت ذلك بوتيرة أبطأ مقارنة بمعدلات العام السابق للشهر الخامس على التوالي – مع استثناءات قليلة، بما في ذلك اللحوم والخضروات المحفوظة والسكر، وفقا للهيئة.

وإذا تم استبعاد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة من رقم التضخم الأساسي، فإن مؤشر أسعار المستهلك سيتراوح حول 3.5% في نوفمبر.

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