التضخم في بريطانيا يتراجع إلى 3.9% خلال نوفمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع معدل التضخم في بريطانيا، خلال شهر نوفمبر الماضي، إلى 3.9%، مقارنة بـ4.6% خلال الشهر السابق عليه، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني.
وذكرت شبكة“سكاي نيوز” البريطانية، أن معدل التضخم الشهر الماضي سجل أدنى مستوى له منذ 2021، فيما يعد التراجع مدفوعا بشكل أساسي بانخفاض أسعار الوقود.
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وكان البنك المركزي البريطاني قد تبنى برنامجا لرفع أسعار الفائدة في مسعى لخفض التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 2%، فيما توقع الاقتصاديون تراجع الأسعار هذا العام مع استقرار تكاليف الغاز والكهرباء مقارنة بالقفزة غير المسبوقة المسجلة العام الماضي بسبب تأثير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على أسعار الطاقة عالميا.
المصدر:
MENAFN20122023000202011048ID1107633242
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