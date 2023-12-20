التضخم في بريطانيا يتراجع إلى 3.9% خلال نوفمبر

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع معدل التضخم في بريطانيا، خلال شهر نوفمبر الماضي، إلى 3.9%، مقارنة بـ4.6% خلال الشهر السابق عليه، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني.

وذكرت شبكة“سكاي نيوز” البريطانية، أن معدل التضخم الشهر الماضي سجل أدنى مستوى له منذ 2021، فيما يعد التراجع مدفوعا بشكل أساسي بانخفاض أسعار الوقود.

موضوعات“ستاندرد تشارترد””: شراء السندات الصينية أصبح خيارا ضروريا للمستثمرين ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية صادرات كوريا الجنوبية الدفاعية ستتجاوز 13 مليار دولار هذا العام

وكان البنك المركزي البريطاني قد تبنى برنامجا لرفع أسعار الفائدة في مسعى لخفض التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 2%، فيما توقع الاقتصاديون تراجع الأسعار هذا العام مع استقرار تكاليف الغاز والكهرباء مقارنة بالقفزة غير المسبوقة المسجلة العام الماضي بسبب تأثير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على أسعار الطاقة عالميا.

المصدر: