البورصة تعلن معايير الإدراج المتوقعة بقوائم الأوراق المالية ومؤشرات الأسعار

MENAFN - Al-Borsa News) قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إنه تم إعداد خطة لإعادة تقسيم الأسواق (داخل البورصة) وتوحيد معايير الإدراج بقوائم الأوراق المالية (قائمة أ، ب، ج، د) مع معايير الإدراج بمؤشرات الأسعار.

وأضاف الشيخ، خلال كلمته بمؤتمر حابى السنوى، أن قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً ستكون هى ذاتها قائمة مؤشر البورصة“EGX100” ويضاف عليها وثائق الصناديق المتداولة لمؤشر البورصة الرئيسى“EGX30” وسيسمح عليها بمزاولة آلية الشراء بالهامش والتداول فى ذات الجلسة والجلسة التالية ويسمح على عدد من أسهمها مزاولة الاقتراض بغرض البيع.

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كما ستكون قائمة الأسهم متوسطة النشاط، هى غير المدرجة بأى من مؤشرى“EGX30′′ و”EGX 70” وغير مدرجة بالقائمة“د” ويسمح عليها بمزاولة الشراء بالهامش والتداول فى ذات الجلسة والجلسة التالية.

قائمة الأسهم غير النشطة (القائمة“د” الحالية) وغير مسموح عليها الشراء بالهامش والاقتراض بغرض البيع والتداول فى ذات الجلسة.

وذكر الشيخ أنه سيمكن إضافة الأسهم التى تشهد تقلبات سعرية أو نطاق سعرى كبير غير مبرر للقائمة“د”، مع تزايد قيمة الهامش، وذلك بدلاً من فرض عليها حدود سعرية 5%.

وأشار إلى أنه سيكون هناك قائمة تضم أسهم سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنقسم داخلياً إلى قائمة تميز ويسمح عليها بمزاولة التداول فى ذات الجلسة والجلسة التالية والشراء بالهامش وقائمة أخرى تضم باقى أسهم هذا السوق ولا يسمح عليها بمزاولة تلك الأنشطة المتخصصة، مع إلغاء ما دون ذلك من قوائم.

وقال أحمد الشيخ“ندرس أيضا السماح لجميع الأسهم – عدا أسهم القائمة“د” – بالتداول فى ذات الجلسة (T+0) والجلسة التالية (T+1) تماشيا مع الممارسات الدولية بفصل التسوية النقدية عن الورقية على أن تلتزم شركة السمسرة بدراسة مخاطر السوق والورقة والعميل والتحقق من قدرة العميل على الوفاء بقيمة مشترياته فى التوقيت المحدد للتسوية وتكون ضامنة للسداد”.

وأضاف: كما تتضمن المقترحات دراسة إتمام عملية الاكتتاب فى زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة والراغبة فى الاكتتاب الأولى من خلال البورصة عن طريق السماح بتسجيل أوامر طلبات الاكتتابات عبر سوق العمليات الخاصة بالبورصة مع التنسيق مع بنوك تلقى الاكتتابات من خلال نظم آلية بالبورصة.

وصرح الشيخ: يتم حاليا دراسة تطوير تداول الأوراق المالية غير المقيدة والمدرجة بنظام الإيداع المركزى وذلك للسماح بتداولها من خلال آلية القبول الآلى للأوامر بالمزايدة على غرار سوق الأوامر الحالى، مع إعادة تنظيم هذا السوق ليصبح سوقا موازيا لتداول الأوراق المالية غير المقيدة سعيا لتوفير آلية للتسعير وزيادة السيولة وزيادة عدد مساهمى تلك الشركات للتشجيع على القيد بالبورصة لاحقا.

وأضاف:“نبحث وضع شروط للإدراج بهذا السوق بناء على طلب الشركة المصدرة كما سيمكن للبورصة الإدراج المباشر به للشركات التى شطبت إجبارياً لتسهيل التخارج مع مراعاة عدم التأثير سلباً على القيد بالبورصة”.