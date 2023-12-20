دايهاتسو توقف شحن جميع سياراتها عالميًا بعد فضيحة واسعة النطاق

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قالت شركة“دايهاتسو- Daihatsu” التابعة لـ”تويوتا” اليوم الأربعاء، إنها ستوقف شحنات جميع المركبات خارج وداخل اليابان، بعدما كشف تحقيق في فضيحة تتعلق بالسلامة عن مشكلات في 64 طرازًا، بما في ذلك 22 طرازًا تم بيعها تحت علامة“تويوتا” التجارية.
من جانبها قالت“تويوتا” في بيان إن هناك حاجة إلى“إصلاح جوهري” لتنشيط“دايهاتسو” بالإضافة إلى مراجعة عمليات إصدار الشهادات، مضيفة أنه إجراء بالغ الأهمية ولا يمكن إنجازه سريعًا.
وتحقق لجنة مستقلة مع“دايهاتسو” بعدما قالت في أبريل إنها“زورت” اختبارات السلامة في حالات الاصطدام الجانبي التي أجريت على 88 ألف سيارة صغيرة، بيع معظمها تحت علامة“تويوتا”.
ووفقًا لوكالة“رويترز”، فإن نطاق الفضيحة أصبح الآن أكبر بكثير مما كان يعتقد سابقًا، ويمكن أن يشوه سمعة الشركتين فيما يتعلق بالجودة والسلامة.
المصدر:
MENAFN20122023000202011048ID1107633240
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