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دايهاتسو توقف شحن جميع سياراتها عالميًا بعد فضيحة واسعة النطاق

12/20/2023 8:15:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة “ستاندرد تشارترد””: شراء السندات الصينية أصبح خيارا ضروريا للمستثمرين ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية صادرات كوريا الجنوبية الدفاعية ستتجاوز 13 مليار دولار هذا العام

قالت شركة“دايهاتسو- Daihatsu” التابعة لـ”تويوتا” اليوم الأربعاء، إنها ستوقف شحنات جميع المركبات خارج وداخل اليابان، بعدما كشف تحقيق في فضيحة تتعلق بالسلامة عن مشكلات في 64 طرازًا، بما في ذلك 22 طرازًا تم بيعها تحت علامة“تويوتا” التجارية.

من جانبها قالت“تويوتا” في بيان إن هناك حاجة إلى“إصلاح جوهري” لتنشيط“دايهاتسو” بالإضافة إلى مراجعة عمليات إصدار الشهادات، مضيفة أنه إجراء بالغ الأهمية ولا يمكن إنجازه سريعًا.

وتحقق لجنة مستقلة مع“دايهاتسو” بعدما قالت في أبريل إنها“زورت” اختبارات السلامة في حالات الاصطدام الجانبي التي أجريت على 88 ألف سيارة صغيرة، بيع معظمها تحت علامة“تويوتا”.

ووفقًا لوكالة“رويترز”، فإن نطاق الفضيحة أصبح الآن أكبر بكثير مما كان يعتقد سابقًا، ويمكن أن يشوه سمعة الشركتين فيما يتعلق بالجودة والسلامة.

المصدر:

MENAFN20122023000202011048ID1107633240

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