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القصير: التركيز على البحوث التطبيقية واستنباط أصناف من المحاصيل الاستراتيجية

12/20/2023 8:15:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد وزير الزراعة السيد القصير، أهمية التركيز على البحوث التطبيقية وإنتاج واستنباط أصناف من المحاصيل الاستراتيجية عالية الإنتاجية، والاهتمام بالبحوث المتعلقة بحل مشاكل الملوحة والاهتمام بإنتاج المحاصيل العلفية وتطوير وتحسين السلالات في مجال الإنتاج الحيواني والاهتمام بالإنتاج السمكي، وكذلك تبني استخدام الميكنة الزراعية الحديثة لصغار المزراعين، والاهتمام بتطوير التعاونيات الزراعية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة مع المدير التنفيذي للمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية“CGIAR” أسمهان الوافي، لبحث تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات المرتبطة بالزراعة.

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وتناول اللقاء الأنشطة التي تنفذها المجموعة الاستشارية عبر مراكزها المختلفة في مصر بالتعاون مع مركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء، والتي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأشار الوزير إلى ضرورة أن يتم وضع أولويات الدولة المصرية في قطاعي الزراعة والمياه بالاستراتيجية الجديدة لمجموعة الــ“CGIAR” للفترة من 2025 – 2027، في ظل التغير المناخي والشح المائي ومشاكل الملوحة وغيرها.

كانت المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية قد أنشئت عام 1971 وهي مؤسسة علمية غير هادفة للربح لدعم البحث العلمي الزراعي على مستوى العالم، خاصة الدول النامية، بغرض زيادة دخل صغار المزارعين في المناطق الجافة والبيئات الزراعية الهشة، وتضم المجموعة تحت مظلتها 15 من المراكز الدولية ومكاتبها الإقليمية، والتي تغطي مجالات البحث العلمي الزراعي في التخصصات المختلفة.

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