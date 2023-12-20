حكم بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية الرئاسية

MENAFN - Al-Borsa News) قضت المحكمة العليا في كولورادو الأمريكية، بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية لعام 2024 في الولاية.

وتعهدت حملة الرئيس الأمريكي السابق بأنها“ستقدم بسرعة طعنا أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة”.

موضوعاترسميًا..“السيسي” يفوز بفترة رئاسية جديدة الرئيس الفرنسي: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي ما زال بعيدًا جدًا “بوتين” يغير طريقة ترشحه في انتخابات رئاسة روسيا

وذكرت المحكمة في قرارها الذي جاء بأغلبية 4 أصوات مؤيدة مقابل 3 معارضة أن“أغلبية أعضاء المحكمة خلصت إلى أن ترامب غير مؤهل لتولي منصب الرئيس بموجب المادة الثالثة من التعديل الـ14′′، في إشارة إلى بند نادرا ما يُستخدم في الدستور الأمريكي يمنع المسؤولين الذين شاركوا في“تمرد أو عصيان” من شغل مناصب.

وقالت محكمة كولورادو إن تنفيذ الحكم معلق حتى 4 يناير 2024 للسماح بالطعن به.

وهذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها استخدام المادة الثالثة من التعديل الـ14 لنزع أهلية مرشح رئاسي.

كما أنها المرة الأولى التي تقضي فيها محكمة ولاية أمريكية باستبعاد ترامب، الذي يتقدم بفارق كبير في سباق ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة لعام 2024.