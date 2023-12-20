حكم بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية الرئاسية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قضت المحكمة العليا في كولورادو الأمريكية، بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية لعام 2024 في الولاية.
وتعهدت حملة الرئيس الأمريكي السابق بأنها“ستقدم بسرعة طعنا أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة”.
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وذكرت المحكمة في قرارها الذي جاء بأغلبية 4 أصوات مؤيدة مقابل 3 معارضة أن“أغلبية أعضاء المحكمة خلصت إلى أن ترامب غير مؤهل لتولي منصب الرئيس بموجب المادة الثالثة من التعديل الـ14′′، في إشارة إلى بند نادرا ما يُستخدم في الدستور الأمريكي يمنع المسؤولين الذين شاركوا في“تمرد أو عصيان” من شغل مناصب.
وقالت محكمة كولورادو إن تنفيذ الحكم معلق حتى 4 يناير 2024 للسماح بالطعن به.
وهذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها استخدام المادة الثالثة من التعديل الـ14 لنزع أهلية مرشح رئاسي.
كما أنها المرة الأولى التي تقضي فيها محكمة ولاية أمريكية باستبعاد ترامب، الذي يتقدم بفارق كبير في سباق ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة لعام 2024.
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