Wednesday, 20 December 2023 05:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صادرات أوكرانيا عبر الممر الإنساني البديل تسجل 10 ملايين طن

12/20/2023 8:15:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال نائب رئيس وزراء أوكرانيا أولكسندر كوبراكوف، إن صادرات بلاده عبر“الممر الإنساني” البديل في البحر الأسود وصلت إلى 10 ملايين طن منذ أغسطس.

وكتب كوبراكوف في منشور على موقع“فيسبوك”، أن 302 سفينة غادرت البلاد عبر الممر الجديد بينما دخلت 337 سفينة إلى موانئ البلاد.

موضوعات متعلقة “ستاندرد تشارترد””: شراء السندات الصينية أصبح خيارا ضروريا للمستثمرين ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية صادرات كوريا الجنوبية الدفاعية ستتجاوز 13 مليار دولار هذا العام

وأوضح أن تلك السفن نقلت الحبوب وغيرها من السلع الأوكرانية إلى 24 دولة.

وقال كوبراكوف، إن أوكرانيا تصدر حاليا حوالي 5 ملايين طن من المنتجات الزراعية شهريا عبر الممر البحري البديل، بينما بلغت تلك الصادرات في الشهر الأول من تشغيل الممر 278 ألف طن.

وأنشأت كييف في أغسطس“ممرا إنسانيا” لسفن الشحن في البحر الأسود كبديل لمبادرة حبوب البحر الأسود التي انهارت في يوليو.

وفي الأسبوع الماضي، قال كوبراكوف إن تشغيل الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود قد يضيف 8% إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد العام المقبل من خلال تعزيز صادرات أوكرانيا الزراعية والمعدنية، التي انخفضت منذ بداية الصراع مع روسيا.

MENAFN20122023000202011048ID1107633237

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث