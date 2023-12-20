صادرات أوكرانيا عبر الممر الإنساني البديل تسجل 10 ملايين طن

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال نائب رئيس وزراء أوكرانيا أولكسندر كوبراكوف، إن صادرات بلاده عبر“الممر الإنساني” البديل في البحر الأسود وصلت إلى 10 ملايين طن منذ أغسطس.
وكتب كوبراكوف في منشور على موقع“فيسبوك”، أن 302 سفينة غادرت البلاد عبر الممر الجديد بينما دخلت 337 سفينة إلى موانئ البلاد.
موضوعات متعلقة
“ستاندرد تشارترد””: شراء السندات الصينية أصبح خيارا ضروريا للمستثمرين ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية صادرات كوريا الجنوبية الدفاعية ستتجاوز 13 مليار دولار هذا العام
وأوضح أن تلك السفن نقلت الحبوب وغيرها من السلع الأوكرانية إلى 24 دولة.
وقال كوبراكوف، إن أوكرانيا تصدر حاليا حوالي 5 ملايين طن من المنتجات الزراعية شهريا عبر الممر البحري البديل، بينما بلغت تلك الصادرات في الشهر الأول من تشغيل الممر 278 ألف طن.
وأنشأت كييف في أغسطس“ممرا إنسانيا” لسفن الشحن في البحر الأسود كبديل لمبادرة حبوب البحر الأسود التي انهارت في يوليو.
وفي الأسبوع الماضي، قال كوبراكوف إن تشغيل الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود قد يضيف 8% إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد العام المقبل من خلال تعزيز صادرات أوكرانيا الزراعية والمعدنية، التي انخفضت منذ بداية الصراع مع روسيا.
MENAFN20122023000202011048ID1107633237
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.