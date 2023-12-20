صادرات أوكرانيا عبر الممر الإنساني البديل تسجل 10 ملايين طن

MENAFN - Al-Borsa News) قال نائب رئيس وزراء أوكرانيا أولكسندر كوبراكوف، إن صادرات بلاده عبر“الممر الإنساني” البديل في البحر الأسود وصلت إلى 10 ملايين طن منذ أغسطس.

وكتب كوبراكوف في منشور على موقع“فيسبوك”، أن 302 سفينة غادرت البلاد عبر الممر الجديد بينما دخلت 337 سفينة إلى موانئ البلاد.

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وأوضح أن تلك السفن نقلت الحبوب وغيرها من السلع الأوكرانية إلى 24 دولة.

وقال كوبراكوف، إن أوكرانيا تصدر حاليا حوالي 5 ملايين طن من المنتجات الزراعية شهريا عبر الممر البحري البديل، بينما بلغت تلك الصادرات في الشهر الأول من تشغيل الممر 278 ألف طن.

وأنشأت كييف في أغسطس“ممرا إنسانيا” لسفن الشحن في البحر الأسود كبديل لمبادرة حبوب البحر الأسود التي انهارت في يوليو.

وفي الأسبوع الماضي، قال كوبراكوف إن تشغيل الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود قد يضيف 8% إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد العام المقبل من خلال تعزيز صادرات أوكرانيا الزراعية والمعدنية، التي انخفضت منذ بداية الصراع مع روسيا.