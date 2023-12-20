الولايات المتحدة تُعزز احتياطي النفط الاستراتيجي بشراء نحو مليوني برميل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية شراء أكثر من مليوني برميل من النفط الخام لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي، بعد بيعها كميات قياسية منه هي الأعلى على الإطلاق خلال العام الماضي.
وأوضحت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان مساء أمس، شراء بلادها 2.1 مليون برميل من النفط الخام تسليم شهر فبراير، بسعر 74.23 دولار للبرميل لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي، ومقارنة بمتوسط سعر بيعها للنفط الاحتياطي العام الماضي عند 95 دولاراً للبرميل.
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وبلغت مشتريات الولايات المتحدة من النفط الخام لإعادة ملء المخزونات قرابة 11 مليون برميل حتى الآن، بعد أن باعت إدارة الرئيس“جو بايدن” 180 مليون برميل في عام 2022 للسيطرة على أسعار النفط عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
ومن المتوقع أن تعيد شركات النفط الأمريكية حوالي 4 ملايين برميل من النفط الذي اقترضته من خلال عمليات المبادلة إلى الاحتياطي الاستراتيجي بحلول فبراير القادم.
المصدر:
MENAFN20122023000202011048ID1107633236
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