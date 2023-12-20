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الولايات المتحدة تُعزز احتياطي النفط الاستراتيجي بشراء نحو مليوني برميل

12/20/2023 8:15:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية شراء أكثر من مليوني برميل من النفط الخام لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي، بعد بيعها كميات قياسية منه هي الأعلى على الإطلاق خلال العام الماضي.

وأوضحت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان مساء أمس، شراء بلادها 2.1 مليون برميل من النفط الخام تسليم شهر فبراير، بسعر 74.23 دولار للبرميل لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي، ومقارنة بمتوسط سعر بيعها للنفط الاحتياطي العام الماضي عند 95 دولاراً للبرميل.

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وبلغت مشتريات الولايات المتحدة من النفط الخام لإعادة ملء المخزونات قرابة 11 مليون برميل حتى الآن، بعد أن باعت إدارة الرئيس“جو بايدن” 180 مليون برميل في عام 2022 للسيطرة على أسعار النفط عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

ومن المتوقع أن تعيد شركات النفط الأمريكية حوالي 4 ملايين برميل من النفط الذي اقترضته من خلال عمليات المبادلة إلى الاحتياطي الاستراتيجي بحلول فبراير القادم.


المصدر:

MENAFN20122023000202011048ID1107633236

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