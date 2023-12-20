الصين تثبت أسعار الفائدة الرئيسية للقروض

MENAFN - Al-Borsa News) أبقت الصين على سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأجل عام واحد، عند 3.45%، اليوم الأربعاء، ليظل دون تغيير عن الشهر السابق.

كما ظل سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأجل أكثر من خمس سنوات، والذي يستند إليه العديد من المقرضين في تحديد معدلات الرهن الخاصة بهم، دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 4.2%، وفقا للمركز الوطني للتمويل بين البنوك.

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وخفضت الصين سعر الفائدة للقروض لأجل عام واحد بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.45% في شهر أغسطس الماضي، بينما تم تخفيض سعر الفائدة للقروض لأجل أكثر من خمس سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 4.2% في يونيو الماضي.

وتعد البيانات الشهرية بمثابة مرجع تسعير للبنوك يعتمد على معدلات عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي، وخاصة سعر تسهيل الإقراض متوسط الأجل.