الصين تثبت أسعار الفائدة الرئيسية للقروض

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أبقت الصين على سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأجل عام واحد، عند 3.45%، اليوم الأربعاء، ليظل دون تغيير عن الشهر السابق.
كما ظل سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأجل أكثر من خمس سنوات، والذي يستند إليه العديد من المقرضين في تحديد معدلات الرهن الخاصة بهم، دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 4.2%، وفقا للمركز الوطني للتمويل بين البنوك.
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وخفضت الصين سعر الفائدة للقروض لأجل عام واحد بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.45% في شهر أغسطس الماضي، بينما تم تخفيض سعر الفائدة للقروض لأجل أكثر من خمس سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 4.2% في يونيو الماضي.
وتعد البيانات الشهرية بمثابة مرجع تسعير للبنوك يعتمد على معدلات عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي، وخاصة سعر تسهيل الإقراض متوسط الأجل.
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