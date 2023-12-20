التجارة الخارجية لـشانغهاي ترتفع 1.2% في 11 شهرًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغ إجمالي التجارة الخارجية لبلدية شانغهاي 3.86 تريليون يوان، أي نحو 540.7 مليار دولار، في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2023، بزيادة 1.2% على أساس سنوي.
وخلال هذه الفترة، ارتفعت صادرات شانغهاي بنسبة 1.7% على أساس سنوي إلى 1.59 تريليون يوان، وزادت وارداتها بنسبة 0.8% لتصل إلى 2.27 تريليون يوان، وفقا لبيانات الجمارك.
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أصبحت الدوائر الإلكترونية المتكاملة والسفن ومنتجات الطاقة الجديدة المحركات الرئيسية لنمو الصادرات في شانغهاى.
وفي الأشهر الـ11 الأولى من عام 2023، صدرت المدينة 1.1 تريليون يوان من المنتجات الميكانيكية والكهربائية، بزيادة 3.5% على أساس سنوي وتمثل 69.5% من إجمالي قيمة صادراتها خلال هذه الفترة.
وبلغت صادرات الدوائر الإلكترونية المتكاملة 167.33 مليار يوان، بزيادة 12.6%، مساهمة في زيادة الصادرات بنسبة 1.2 نقطة مئوية.
وارتفعت صادرات السفن بنسبة 47.7% لتصل إلى 36.77 مليار يوان، مما عزز الصادرات بنسبة 0.8 نقطة مئوية.
وخلال الفترة نفسها، ارتفعت صادرات شانغهاي من منتجات الطاقة الجديدة إلى 159.32 مليار يوان، بزيادة قدرها 45.1% ودفعت الصادرات بنسبة 3.2 نقطة مئوية.
واستوردت شانغهاي 516.85 مليار يوان من السلع الاستهلاكية، بزيادة 7.4% على أساس سنوي وبلغت 22.7% من إجمالي قيمة الواردات في المدينة.
وبلغت تجارة شانغهاي مع الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لها، 773.67 مليار يوان، بزيادة 2.7% على أساس سنوي وتمثل 20% من إجمالي حجم تجارتها الخارجية خلال هذه الفترة.
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