التجارة الخارجية لـشانغهاي ترتفع 1.2% في 11 شهرًا

MENAFN - Al-Borsa News) بلغ إجمالي التجارة الخارجية لبلدية شانغهاي 3.86 تريليون يوان، أي نحو 540.7 مليار دولار، في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2023، بزيادة 1.2% على أساس سنوي.

وخلال هذه الفترة، ارتفعت صادرات شانغهاي بنسبة 1.7% على أساس سنوي إلى 1.59 تريليون يوان، وزادت وارداتها بنسبة 0.8% لتصل إلى 2.27 تريليون يوان، وفقا لبيانات الجمارك.

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أصبحت الدوائر الإلكترونية المتكاملة والسفن ومنتجات الطاقة الجديدة المحركات الرئيسية لنمو الصادرات في شانغهاى.

وفي الأشهر الـ11 الأولى من عام 2023، صدرت المدينة 1.1 تريليون يوان من المنتجات الميكانيكية والكهربائية، بزيادة 3.5% على أساس سنوي وتمثل 69.5% من إجمالي قيمة صادراتها خلال هذه الفترة.

وبلغت صادرات الدوائر الإلكترونية المتكاملة 167.33 مليار يوان، بزيادة 12.6%، مساهمة في زيادة الصادرات بنسبة 1.2 نقطة مئوية.

وارتفعت صادرات السفن بنسبة 47.7% لتصل إلى 36.77 مليار يوان، مما عزز الصادرات بنسبة 0.8 نقطة مئوية.

وخلال الفترة نفسها، ارتفعت صادرات شانغهاي من منتجات الطاقة الجديدة إلى 159.32 مليار يوان، بزيادة قدرها 45.1% ودفعت الصادرات بنسبة 3.2 نقطة مئوية.

واستوردت شانغهاي 516.85 مليار يوان من السلع الاستهلاكية، بزيادة 7.4% على أساس سنوي وبلغت 22.7% من إجمالي قيمة الواردات في المدينة.

وبلغت تجارة شانغهاي مع الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لها، 773.67 مليار يوان، بزيادة 2.7% على أساس سنوي وتمثل 20% من إجمالي حجم تجارتها الخارجية خلال هذه الفترة.