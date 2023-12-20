33% نموا فى مبيعات راميدا خلال أكتوبر الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) قالت شركة“العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا”، إنها حققت طفرة قياسية ونمواً كبيراً فى مبيعاتها خلال شهر أكتوبر 2023، بما سينعكس بشكل إيجابى على نمو إيرادات الشركة.

وحققت مبيعات شركة“راميدا” نمواً كبيراً بزيادة بلغت 33% خلال شهر أكتوبر 2023، مقارنة بما حققته الشركة من مبيعات خلال نفس الشهر من العام الماضى 2022، فى حين أن السوق حقق زيادة بنسبة 31%.

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وتأتى هذه الزيادة فى مبيعات شركة“راميدا” فى حال إضافة أدوية المضادات الحيوية عن طريق الحقن إلى إجمالى المبيعات، بينما وفى حال عدم إضافة أدوية المضادات الحيوية عن طريق الحقن إلى المبيعات، ستكون مبيعات الشركة قد حققت نموا فى المبيعات بنسبة 47% بينما تظل نسبة مبيعات السوق كما هى عند 31%.

وكانت“راميدا” قد أعلنت فى شهر نوفمبر الماضى، عن نتائجها المالية والتشغيلية عن فترة الربع الثالث المنتهى فى 30 سبتمبر 2023، حيث بلغت الإيرادات 545.7 مليون جنيه، وهو نمو سنوى بمعدل 43.0%، مدفوعةً بارتفاع إيرادات قطاع المبيعات المحلية الذى ساهم فى نمو إجمالى إيرادات الشركة بنسبة 55% خلال الربع الثالث من العام الجارى، تلاه قطاع مبيعات التصدير بنسبة 25% خلال نفس الفترة.

وخلال أول تسعة أشهر من عام 2023، ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوى 27.0% إلى 1.4 مليار جنيه تقريبًا، بفضل النتائج القوية التى حققها قطاع المبيعات المحلية مدعومًا بالنمو الملحوظ لإيرادات المنتجات العشر الأكثر مبيعًا خلال نفس الفترة.