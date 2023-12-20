33% نموا فى مبيعات راميدا خلال أكتوبر الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت شركة“العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا”، إنها حققت طفرة قياسية ونمواً كبيراً فى مبيعاتها خلال شهر أكتوبر 2023، بما سينعكس بشكل إيجابى على نمو إيرادات الشركة.
وحققت مبيعات شركة“راميدا” نمواً كبيراً بزيادة بلغت 33% خلال شهر أكتوبر 2023، مقارنة بما حققته الشركة من مبيعات خلال نفس الشهر من العام الماضى 2022، فى حين أن السوق حقق زيادة بنسبة 31%.
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وتأتى هذه الزيادة فى مبيعات شركة“راميدا” فى حال إضافة أدوية المضادات الحيوية عن طريق الحقن إلى إجمالى المبيعات، بينما وفى حال عدم إضافة أدوية المضادات الحيوية عن طريق الحقن إلى المبيعات، ستكون مبيعات الشركة قد حققت نموا فى المبيعات بنسبة 47% بينما تظل نسبة مبيعات السوق كما هى عند 31%.
وكانت“راميدا” قد أعلنت فى شهر نوفمبر الماضى، عن نتائجها المالية والتشغيلية عن فترة الربع الثالث المنتهى فى 30 سبتمبر 2023، حيث بلغت الإيرادات 545.7 مليون جنيه، وهو نمو سنوى بمعدل 43.0%، مدفوعةً بارتفاع إيرادات قطاع المبيعات المحلية الذى ساهم فى نمو إجمالى إيرادات الشركة بنسبة 55% خلال الربع الثالث من العام الجارى، تلاه قطاع مبيعات التصدير بنسبة 25% خلال نفس الفترة.
وخلال أول تسعة أشهر من عام 2023، ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوى 27.0% إلى 1.4 مليار جنيه تقريبًا، بفضل النتائج القوية التى حققها قطاع المبيعات المحلية مدعومًا بالنمو الملحوظ لإيرادات المنتجات العشر الأكثر مبيعًا خلال نفس الفترة.
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