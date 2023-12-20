صادرات كوريا الجنوبية الدفاعية ستتجاوز 13 مليار دولار هذا العام

MENAFN - Al-Borsa News) ذكرت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الأربعاء أنه من المتوقع أن تتجاوز صادرات كوريا الجنوبية الدفاعية 13 مليار دولار هذا العام بعد توقيعها عقودا مع مجموعة متنوعة من الدول، لتؤكد موقعها كواحدة من أكبر عشر مصدرين للأسلحة في العالم.

وأضافت الوكالة، نقلا عن تقديرات أولية لوزارة الدفاع، أن إجمالي العقود الموقعة هذا العام تراوحت قيمتها بين 13 و14 مليار دولار.

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وأوضحت أن هذا الرقم يقل عن الصادرات الدفاعية البالغة 17.3 مليار دولار المسجلة العام الماضي، لكن قائمة الدول المصدرة الشريكة زادت من أربع إلى 12 دولة منها السعودية والإمارات.

وأحجمت وزارة الدفاع عن تأكيد ما ورد في التقرير.

وذكر التقرير أن بولندا ظلت مشتريا رئيسيا لكن حصتها من إجمالي الصادرات انخفضت إلى 32 بالمئة من حيث القيمة النقدية مقارنة بما بلغ 72% في 2022.

ووقعت كوريا الجنوبية في 2022 اتفاق تسليح شامل تزود بموجبه شركات مثل هيونداي روتيم وهانوا إيروسبيس بولندا بالدبابات ومدافع الهاوتزر والطائرات المقاتلة.

وحوّل الاتفاق مع بولندا كوريا الجنوبية إلى لاعب رئيسي في سوق صادرات الأسلحة العالمية مع نشوب الحرب في أوكرانيا. وفي عام 2021 بلغ إجمالي صادراتها 7.25 مليار دولار.





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