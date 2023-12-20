ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، عقب صدور بيانات رسمية أظهرت تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى أدنى مستوى له في قرابة عامين، فضلاً عن استمرار تباطؤ تضخم أسعار المنتجين في القطاع الصناعي الألماني خلال نوفمبر.

وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.40% إلى 478 نقطة في تمام الساعة 11:06 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، بدعم من ارتفاع أسهم قطاع الاتصالات بنسبة 0.9%.

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وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 1.28% إلى 7735 نقطة، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.25% إلى 16786 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.20% إلى 7590 نقطة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني اليوم، انخفاض أسعار المنتجين في القطاع الصناعي للبلاد بنسبة 7.9% في نوفمبر على أساس سنوي، بعد انخفاضها بنسبة 11% في قراءة أكتوبر، بدعم من تراجع أسعار الطاقة بنسبة 21.4% خلال نفس الفترة.

وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.9% خلال الأشهر الـ 12 المنتهية في نوفمبر، بعد أن بلغ 4.6% في قراءة أكتوبر ليسجل أدنى مستوى له منذ سبتمبر من عام 2021.

وتباطأ التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في بريطانيا – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة – إلى 5.1% في نوفمبر على أساس سنوي من 5.6% في أكتوبر.





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