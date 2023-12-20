ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، عقب صدور بيانات رسمية أظهرت تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى أدنى مستوى له في قرابة عامين، فضلاً عن استمرار تباطؤ تضخم أسعار المنتجين في القطاع الصناعي الألماني خلال نوفمبر.
وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.40% إلى 478 نقطة في تمام الساعة 11:06 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، بدعم من ارتفاع أسهم قطاع الاتصالات بنسبة 0.9%.
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وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 1.28% إلى 7735 نقطة، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.25% إلى 16786 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.20% إلى 7590 نقطة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني اليوم، انخفاض أسعار المنتجين في القطاع الصناعي للبلاد بنسبة 7.9% في نوفمبر على أساس سنوي، بعد انخفاضها بنسبة 11% في قراءة أكتوبر، بدعم من تراجع أسعار الطاقة بنسبة 21.4% خلال نفس الفترة.
وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.9% خلال الأشهر الـ 12 المنتهية في نوفمبر، بعد أن بلغ 4.6% في قراءة أكتوبر ليسجل أدنى مستوى له منذ سبتمبر من عام 2021.
وتباطأ التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في بريطانيا – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة – إلى 5.1% في نوفمبر على أساس سنوي من 5.6% في أكتوبر.
المصدر:
MENAFN20122023000202011048ID1107633229
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