الوادي للاستثمار تتحول لربح 1.7 مليون جنيه في النصف الأول

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، إلى ربح 1.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري, مقارنة بخسائر 2.07 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل 13.1 مليون جنيه، مقارنة بإيرادات 5.6 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
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وتحولت شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، إلى ربح 674.4 ألف جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر 1.17 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 5.9 مليون جنيه، مقابل 2.66 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.
وكان رفع المساهم“المتوكل على الله جمعة محمد جمعة” حصته في أسهم رأسمال شركة“الوادي العالمية للاستثمار والتنمية” من 5.35% إلى 11.05%.
واشترى المساهم 4.31 مليون سهم، بقيمة إجمالية 2.14 مليون جنيه، بمتوسط سعر للسهم الواحد 0.496 جنيه للسهم.
وقد تم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وكانت رفعت شركة“دراية المالية” حصتها في أسهم رأسمال شركة“الوادي العالمية للاستثمار والتنمية” من 4.9% إلى 5.66%.
واشترت دراية 1.275 مليون سهم، بقيمة إجمالية 684.5 ألف جنيه، بمتوسط سعر للسهم الواحد داخل الصفقة 0.53 جنيه.
وكانت رفعت شركة“دراية المالية” حصتها في أسهم رأسمال شركة“الوادي العالمية للاستثمار والتنمية” من 4.72% إلى 5.29%.
واشترت دراية 1.02 مليون سهم، بقيمة إجمالية 644.74 ألف جنيه، بمتوسط سعر للسهم الواحد داخل الصفقة 0.63 جنيه.
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