الوادي للاستثمار تتحول لربح 1.7 مليون جنيه في النصف الأول

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، إلى ربح 1.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري, مقارنة بخسائر 2.07 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل 13.1 مليون جنيه، مقارنة بإيرادات 5.6 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

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وتحولت شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، إلى ربح 674.4 ألف جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر 1.17 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 5.9 مليون جنيه، مقابل 2.66 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

وكان رفع المساهم“المتوكل على الله جمعة محمد جمعة” حصته في أسهم رأسمال شركة“الوادي العالمية للاستثمار والتنمية” من 5.35% إلى 11.05%.

واشترى المساهم 4.31 مليون سهم، بقيمة إجمالية 2.14 مليون جنيه، بمتوسط سعر للسهم الواحد 0.496 جنيه للسهم.

وقد تم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وكانت رفعت شركة“دراية المالية” حصتها في أسهم رأسمال شركة“الوادي العالمية للاستثمار والتنمية” من 4.9% إلى 5.66%.

واشترت دراية 1.275 مليون سهم، بقيمة إجمالية 684.5 ألف جنيه، بمتوسط سعر للسهم الواحد داخل الصفقة 0.53 جنيه.

وكانت رفعت شركة“دراية المالية” حصتها في أسهم رأسمال شركة“الوادي العالمية للاستثمار والتنمية” من 4.72% إلى 5.29%.

واشترت دراية 1.02 مليون سهم، بقيمة إجمالية 644.74 ألف جنيه، بمتوسط سعر للسهم الواحد داخل الصفقة 0.63 جنيه.



