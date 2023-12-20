عمومية القاهرة للاستثمار تقرر ترحيل الأرباح

MENAFN - Al-Borsa News) قررت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية“سيرا للتعليم”، ترحيل الأرباح المحققة خلال العام المالي الماضي بعد استقطاع نسبة الاحتياطي القانوني وأرباح العاملين.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 أغسطس الماضي.

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وكانت حصلت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية“سيرا للتعليم”، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الإصدار الثاني لسندات توريق قابلة للتداول غير قابل للتحويل إلى أسهم.

وأوضحت الشركة، أن قيمة الإصدار تبلغ 700 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات توريق اسمية طويلة الأجل بمبلغ 2 مليار جنيه لتمويل مشروعات الشركة بموجب إصدارات مختلفة خلال مدة برنامج التوريق.

وكانت تقدمت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية إلى إدارة البورصة بمستندات تعديل اسم الشركة ليصبح (القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا للتعليم – CIRA Education).

جاء ذلك في ضوء تعديل المادة 2 من النظام الأساسي للشركة.

وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها ودراستها واستكمالها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد.

صدقت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، على مشروع توزيع الأرباح من رصيد الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية عن العام المالي للشركة المنتهي في أغسطس الماضي.

وأوضحت الشركة، أن المشروع يتضمن توزيع 140 مليون جنيه على المساهمين بواقع كوبون نقدي قدره 0.24 جنيه للسهم.

وأضافت أن صرف الكوبون سيكون خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

وقررت العمومية شراء حصة محمد السيد سليمان وهي 5 آلاف سهم بقيمة 50 ألف جنيه تعادل نسبة 0.5% من أسهم شركة المصرية لنظم التعليم التابعة لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية تمهيدًا للتصفية ونقل ملكية جميع أصولها إلى سيرا للتعليم.

اقترحت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 140 مليون جنيه نقدًا، بواقع 0.24 جنيه للسهم الواحد، تصرف من رصيد الأرباح المرحلة عن العام المالي الماضي.