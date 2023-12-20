عمومية القاهرة للاستثمار تقرر ترحيل الأرباح

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قررت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية“سيرا للتعليم”، ترحيل الأرباح المحققة خلال العام المالي الماضي بعد استقطاع نسبة الاحتياطي القانوني وأرباح العاملين.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 أغسطس الماضي.
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وكانت حصلت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية“سيرا للتعليم”، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الإصدار الثاني لسندات توريق قابلة للتداول غير قابل للتحويل إلى أسهم.
وأوضحت الشركة، أن قيمة الإصدار تبلغ 700 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات توريق اسمية طويلة الأجل بمبلغ 2 مليار جنيه لتمويل مشروعات الشركة بموجب إصدارات مختلفة خلال مدة برنامج التوريق.
وكانت تقدمت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية إلى إدارة البورصة بمستندات تعديل اسم الشركة ليصبح (القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا للتعليم – CIRA Education).
جاء ذلك في ضوء تعديل المادة 2 من النظام الأساسي للشركة.
وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها ودراستها واستكمالها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد.
صدقت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، على مشروع توزيع الأرباح من رصيد الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية عن العام المالي للشركة المنتهي في أغسطس الماضي.
وأوضحت الشركة، أن المشروع يتضمن توزيع 140 مليون جنيه على المساهمين بواقع كوبون نقدي قدره 0.24 جنيه للسهم.
وأضافت أن صرف الكوبون سيكون خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
وقررت العمومية شراء حصة محمد السيد سليمان وهي 5 آلاف سهم بقيمة 50 ألف جنيه تعادل نسبة 0.5% من أسهم شركة المصرية لنظم التعليم التابعة لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية تمهيدًا للتصفية ونقل ملكية جميع أصولها إلى سيرا للتعليم.
اقترحت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 140 مليون جنيه نقدًا، بواقع 0.24 جنيه للسهم الواحد، تصرف من رصيد الأرباح المرحلة عن العام المالي الماضي.
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