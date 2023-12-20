عمومية المنصورة للدواجن تُقر إضافة نظام الإثابة

MENAFN - Al-Borsa News) أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة“المنصورة للدواجن”، إضافة باب جديد للنظام الأساسي للشركة يختص بإثابة وتحفيز العاملين والمديرين.

وتحولت شركة المنصورة للدواجن، إلى ربح 36.8 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بخسائر 11.4 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

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وزادت إيرادات النشاط خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 290.4 مليون جنيه، مقابل 117 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

وفي وقت سابق، نفت شركة المنصورة للدواجن صحة تعيين مستشار مالي لدراسة القيمة العادلة، وسط اهتمام خليجي بشراء حصة.

وكانت وافقت شركة المنصورة للدواجن، على عرض شراء مقدم على مبنى وأرض إدارة الشركة السابق في مدينة المنصورة بمبلغ 9.02 مليون جنيه.

وقالت الشركة، إن تقرير المستشار المالي المستقل سوليد كابيتال انتهى إلى أن القيمة التقديرية الحالية السوقية الاجمالية للأصل العقاري محل البيع تبلغ 8.03 مليون جنيه.

وأضافت“وذلك مع الأخذ في الاعتبار من قبل المقيم العقاري والمستشار المالي المستقل أن المبنى سيتم هدمه بالكامل لعدم توافق المباني المقامة على العقار حاليًا مع اشتراطات البناء الجديدة وأن النسبة البنائية الجديدة تعادل 70% من مساحة الأرض وبالتالي فليس للمباني قيمة مالية في القيمة الاجمالية لتقييم العقار”.

وكانت قررت شركة المنصورة للدواجن، تعيين مستشار مالي مستقل لتقييم أرض ومبنى إدارة الشركة السابق بمدينة المنصورة الجديدة بمساحة 365 متر، وذلك بغرض البيع.

وأضافت الشركة أنه تقرر تكليف شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية للقيام بمهمة إعداد الدراسة.

عقدت شركة المنصورة للدواجن، مزاد علني بنظام المظاريف المغلقة، لبيع أرض ومبنى الشركة السابق بمدينة المنصورة الجديدة البالغ مساحته 364.9 متر مربع.

وقالت الشركة، إنه تقدم أكثر من متزايد بعروض أسعار،.

وأشارت إلى أنه سيتم مناقشة العروض على أول اجتماع لمجلس الإدارة للبت في هذه العروض.