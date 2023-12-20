عمومية المنصورة للدواجن تُقر إضافة نظام الإثابة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة“المنصورة للدواجن”، إضافة باب جديد للنظام الأساسي للشركة يختص بإثابة وتحفيز العاملين والمديرين.
وتحولت شركة المنصورة للدواجن، إلى ربح 36.8 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بخسائر 11.4 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
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وزادت إيرادات النشاط خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 290.4 مليون جنيه، مقابل 117 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.
وفي وقت سابق، نفت شركة المنصورة للدواجن صحة تعيين مستشار مالي لدراسة القيمة العادلة، وسط اهتمام خليجي بشراء حصة.
وكانت وافقت شركة المنصورة للدواجن، على عرض شراء مقدم على مبنى وأرض إدارة الشركة السابق في مدينة المنصورة بمبلغ 9.02 مليون جنيه.
وقالت الشركة، إن تقرير المستشار المالي المستقل سوليد كابيتال انتهى إلى أن القيمة التقديرية الحالية السوقية الاجمالية للأصل العقاري محل البيع تبلغ 8.03 مليون جنيه.
وأضافت“وذلك مع الأخذ في الاعتبار من قبل المقيم العقاري والمستشار المالي المستقل أن المبنى سيتم هدمه بالكامل لعدم توافق المباني المقامة على العقار حاليًا مع اشتراطات البناء الجديدة وأن النسبة البنائية الجديدة تعادل 70% من مساحة الأرض وبالتالي فليس للمباني قيمة مالية في القيمة الاجمالية لتقييم العقار”.
وكانت قررت شركة المنصورة للدواجن، تعيين مستشار مالي مستقل لتقييم أرض ومبنى إدارة الشركة السابق بمدينة المنصورة الجديدة بمساحة 365 متر، وذلك بغرض البيع.
وأضافت الشركة أنه تقرر تكليف شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية للقيام بمهمة إعداد الدراسة.
عقدت شركة المنصورة للدواجن، مزاد علني بنظام المظاريف المغلقة، لبيع أرض ومبنى الشركة السابق بمدينة المنصورة الجديدة البالغ مساحته 364.9 متر مربع.
وقالت الشركة، إنه تقدم أكثر من متزايد بعروض أسعار،.
وأشارت إلى أنه سيتم مناقشة العروض على أول اجتماع لمجلس الإدارة للبت في هذه العروض.
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