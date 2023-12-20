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ستاندرد تشارترد: شراء السندات الصينية أصبح خيارا ضروريا للمستثمرين

12/20/2023 8:15:04 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال جون تان، رئيس الأسواق المالية في آسيا لـ”ستاندرد تشارترد”، ورئيس شركة ستاندرد تشارترد الصين المحدودة للأوراق المالية، إن“دخول السوق الصينية جزء ضروري من إستراتيجيتنا”.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الشركة عن منحها ترخيصاً من قِبَل اللجنة الصينية لتنظيم الأوراق المالية لإطلاق أعمال الأوراق المالية.

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وأصبحت الشركة أول شركة أجنبية بالكامل للأوراق المالية ومعتمدة حديثا في الصين منذ رفع البلاد سقف الملكية الأجنبية في القطاع في عام 2020.

قال تان، لوكالة أنباء شينخوا، إن سوق رأس المال في الصين قد التزمت بتعميق الإصلاح وتعزيز الانفتاح الخارجي للمؤسسات والأسواق والمنتجات في جوانب عدة، فيما شهدت الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية سهولة متزايدة في الأعمال التجارية وارتباطية أكبر في الأسواق العابرة للحدود.

ووفقا لتان، تلقت الشركة الموافقة على تأسيسها في يناير، وأكملت تسجيل الكيان القانوني في مايو، وحصلت على الترخيص في ديسمبر هذا العام.

وأضاف“تلقينا دعما كبيرا من السلطات التنظيمية خلال هذه الفترة، من تقديم طلب الموافقة إلى الحصول عليها. وقد شعرنا بعمق بمساعي الحكومة الصينية لخلق بيئة أعمال من الدرجة الأولى موجهة نحو السوق وقائمة على القانون ومدوّلة”.

وذكر أن أعمال السندات لمجموعة ستاندرد تشارترد في البر الرئيسي الصيني ستتوسع من سوق السندات بين البنوك إلى سوق سندات التبادل في أعقاب إصدار الترخيص، مشيرا إلى أن حجم سوق السندات في الصين قد ارتفع إلى المركز الثاني عالميا.

وأشار إلى أن الارتباط بين السندات الصينية والسندات الأوروبية والأمريكية ضعيف نسبيا، وقد أصبح شراء السندات الصينية خيارا ضروريا لمزيد من المستثمرين الدوليين.

وأضاف تان، أنه“انطلاقا من حجم أعمال برنامج بوند كونيكت، فإن عملاء مجموعة ستاندرد تشارترد لديهم طلب ضخم على سوق السندات الصينية”.

وفيما يتعلق بالآفاق الاقتصادية للصين، قال تان إن فريق البحوث التابع للمجموعة يرى أن الاقتصاد والاستهلاك الصينيين من المتوقع أن يتعافيا في العام المقبل وأن الشركة ستواصل الاستفادة من السوق الصينية.

وقال تان“أنا على ثقة تامة أن الانفتاح المالي للصين سيتقدم باستمرار وسيتعزز دور سوق رأس المال الذي يعمل كمحور. وأنا واثق من أن الشركة ستطلق أعمالها بسلاسة”.

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