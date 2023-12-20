صندوق الزكاة يوافق على سداد ذمم 138 غارمة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقر مجلس إدارة صندوق الزكاة خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الإدارة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، الموازنة التقديرية للصندوق للعام القادم 2024.



ووافق المجلس على سداد دفعة جديدة عن 138 غارمة ممن انطبقت عليهن الشروط والتعليمات، إضافة إلى ترميم 14 منزلاً في عدة مناطق من المملكة بعد إجراء الدراسات اللازمة.



كما تم تخصيص مبلغ 300 ألف دينار لبناء 10 وحدات سكنية للأسر العفيفة في منطقة المكيفتة على الأرض التي يملكها صندوق الزكاة بتبرع من بلدية أم القطين في البادية الشمالية، كما أقر أسس اختيار الأسر العفيفة من مشروع مساكن الفقراء.



ووافق مجلس الإدارة على برنامج الملتقيات الخيرية لإقامة 25 ملتقى خيريا وطبيا في مناطق وجيوب الفقر المختلفة، وتأمين احتياجات الملتقى من الطرود والقسائم الشرائية من خلال المؤسسة العسكرية والمدنية، والموافقة على عطاء لشراء 120 رأسا من الماعز لتأهيل عدد من أصحاب المشاريع التأهيلية في مختلف مناطق المملكة.



وأقرت الموازنة قبول تبرعات المزكين ولجان الزكاة التابعة للصندوق لصالح حملة الشتاء في حساب الصندوق لدى البنك الإسلامي الأردني رقم (2027) لتأمين ما يلزم ويسهم في التخفيف من معاناة البرد خلال الشتاء.



وأثنى الخلايلة، على الدعم الذي يقدمه المزكون والمتبرعون وثقتهم بالصندوق والدور الذي يقدمه، ما يعزز التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع الأردني.