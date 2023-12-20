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الاحتلال يعترف بعدد الجنود المصابين في غزة خلال 24 ساعة

12/20/2023 8:12:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعترف جيش الاحتلال الاسرائيلي بإصابة 29 جنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك بعد أن أعلن مقتل ضابطين جنوب قطاع غزة.


وأشار مراسل الجزيرة إلى أن أرقام المصابين التي يعلن عنها الجيش الإسرائيلي ببيانه اليومي تأتي من قوائم متأخرة ومختلفة عن التي لدى المستشفيات الإسرائيلية، مما يرجح أن تكون الحصيلة المعلن عنها غير دقيقة.


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