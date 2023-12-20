سرايا القدس: استهدفنا آليتين إسرائيليتين وسط قطاع غزة

سرايا القدس: استهدفنا آليتين إسرائيليتين وسط قطاع غزة
التاريخ
12/20/2023 8:12:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها استهدفت آليتين عسكريتين إسرائيليتين بقذائف "تاندوم" في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.
وتشتبك فصائل المقاومة الفلسطينية مع جيش الاحتلال بمحاور عدة في قطاع غزة لليوم الـ 75 على التوالي مخلفة قتلى وخسائر في صفوفه ومعداته .
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