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سرايا القدس: استهدفنا آليتين إسرائيليتين وسط قطاع غزة

12/20/2023 8:12:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها استهدفت آليتين عسكريتين إسرائيليتين بقذائف "تاندوم" في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.


وتشتبك فصائل المقاومة الفلسطينية مع جيش الاحتلال بمحاور عدة في قطاع غزة لليوم الـ 75 على التوالي مخلفة قتلى وخسائر في صفوفه ومعداته .


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