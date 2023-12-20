قطر وإيران تبحثان سبل وقف إطلاق النار في غزة

قطر وإيران تبحثان سبل وقف إطلاق النار في غزة
التاريخ
12/20/2023 8:12:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان بأن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية بحث مع وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان سبل خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في غزة.
وتعمل دولة قطر بإطار الوساطة للتوصل إلى وقف الحرب في قطاع غزة.
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