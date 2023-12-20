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قطر وإيران تبحثان سبل وقف إطلاق النار في غزة

12/20/2023 8:12:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان بأن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية بحث مع وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان سبل خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في غزة.


وتعمل دولة قطر بإطار الوساطة للتوصل إلى وقف الحرب في قطاع غزة.


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