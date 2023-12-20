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فيديو - الاحتلال ينفذ حزاماً ناريا في رفح ويصيب صحفيين

12/20/2023 8:12:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اصيب عدد من الصحفيين بغارات إسرائيلية على محيط المستشفى الكويتي في رفح جنوب قطاع غزة.


ونزح سكان قطاع غزة إلى رفح بعد أن طلب الجيش الإسرائيلي منهم اللجوء إليها باعتبارها "منطقة آمنة".

ووثق مقطع فيديو لحظة تنفيذ الاحتلال حزاما ناريا في محيط المستشفى الكويتي برفح


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