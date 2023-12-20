فيديو - الاحتلال ينفذ حزاماً ناريا في رفح ويصيب صحفيين
التاريخ
12/20/2023 8:12:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اصيب عدد من الصحفيين بغارات إسرائيلية على محيط المستشفى الكويتي في رفح جنوب قطاع غزة.
ونزح سكان قطاع غزة إلى رفح بعد أن طلب الجيش الإسرائيلي منهم اللجوء إليها باعتبارها "منطقة آمنة".
ووثق مقطع فيديو لحظة تنفيذ الاحتلال حزاما ناريا في محيط المستشفى الكويتي برفح
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