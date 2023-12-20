إخلاء المركز الطبي الوحيد الذي يستقبل مصابين شمال غزة

إخلاء المركز الطبي الوحيد الذي يستقبل مصابين شمال غزة
التاريخ
12/20/2023 8:12:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تم اخلاء مركز جباليا الطبي من المصابين والنازحين جراء القصف الإسرائيلي، وكان المركز المكان الوحيد الذي يقدم خدمات طبية شمالي قطاع غزة المحاصر، وذلك وسط استمرار غارات الاحتلال وفقا لما افاد مراسل الجزيرة
كما أفاد المراسل بارتقاء عدد من الشهداء واصابة اخرون في قصف إسرائيلي، استهدف عددا من المنازل في جباليا البلد.
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