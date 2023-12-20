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إخلاء المركز الطبي الوحيد الذي يستقبل مصابين شمال غزة

12/20/2023 8:12:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تم اخلاء مركز جباليا الطبي من المصابين والنازحين جراء القصف الإسرائيلي، وكان المركز المكان الوحيد الذي يقدم خدمات طبية شمالي قطاع غزة المحاصر، وذلك وسط استمرار غارات الاحتلال وفقا لما افاد مراسل الجزيرة
كما أفاد المراسل بارتقاء عدد من الشهداء واصابة اخرون في قصف إسرائيلي، استهدف عددا من المنازل في جباليا البلد.




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