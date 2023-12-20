Wednesday, 20 December 2023 05:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سقوط قذائف من جنوب لبنان بمنطقة اصبع الجليل

12/20/2023 8:12:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سقطت قذائف أطلقت من جنوب لبنان في مناطق مفتوحة من "اصبع الجليل"، دون تفعيل صفارات الإنذار.


وتلا ذلك قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة بليدا جنوبي لبنان، قرب موكب تشييع جنازة أحد عناصر حزب الله الذي استشهد بتبادل إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

MENAFN20122023000208011052ID1107633211

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث