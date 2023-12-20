سقوط قذائف من جنوب لبنان بمنطقة اصبع الجليل

سقوط قذائف من جنوب لبنان بمنطقة اصبع الجليل
التاريخ
12/20/2023 8:12:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
سقطت قذائف أطلقت من جنوب لبنان في مناطق مفتوحة من "اصبع الجليل"، دون تفعيل صفارات الإنذار.
وتلا ذلك قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة بليدا جنوبي لبنان، قرب موكب تشييع جنازة أحد عناصر حزب الله الذي استشهد بتبادل إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
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