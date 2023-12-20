شهداء وجرحى في قصف الاحتلال على مسجد في رفح
التاريخ
12/20/2023 8:12:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتقى عددا من الشهداء والجرحى نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مسجدا في محيط المستشفى الكويتي في رفح جنوبي قطاع غزة.
وفي وقت سابق، أشار المراسل إلى إصابة عدد من الصحفيين إثر غارات إسرائيلية على محيط المستشفى الكويتي.
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