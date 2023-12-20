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شهداء وجرحى في قصف الاحتلال على مسجد في رفح

12/20/2023 8:12:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتقى عددا من الشهداء والجرحى نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مسجدا في محيط المستشفى الكويتي في رفح جنوبي قطاع غزة.


وفي وقت سابق، أشار المراسل إلى إصابة عدد من الصحفيين إثر غارات إسرائيلية على محيط المستشفى الكويتي.

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