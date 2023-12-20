الصفدي يؤكد لنظيره البريطاني ضرورة وقف العدوان على غزة فورا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد كاميرون.



وبحث الصفدي وكاميرون الأوضاع الكارثية في غزة والجهود المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار وضمان إيصال مساعدات إنسانية كافية ومستدامة وفورية للقطاع.



واتفق الوزيران على ضرورة اتخاذ الإجراءات واعتماد الآليات التي تضمن دخول المساعدات إلى غزة لمواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة هناك.



وشدد الصفدي خلال الاجتماع على ضرورة الوقف الفوري للعدوان على غزة وحذره من تبعاته الإنسانية والأمنية والسياسية الكارثية.



وأكد الصفدي موقف المملكة الثابت في رفض أي مقاربة مستقبلية تتعامل مع غزة من منطلق أمني وبشكل منفصل عن الضفة الغربية وخارج سياسة خطة كاملة لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين ووفق المرجعيات المعتمدة.



كما أكد موقف المملكة الثابت في رفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين داخل أرضهم وإلى خارجها والتصدي له بكل الإمكانات.



وبين الصفدي أهمية اعتماد مجلس الأمن لمشروع القرار الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة باسم المجموعة العربية والذي يركز على إيصال المساعدات الإنسانية.



وبحث الصفدي وكاميرون خلال اللقاء الذي استكملت فيه المحادثات التي كانا أجرياها في لندن أخيرا، في إطار الزيارة التي قام بها الصفدي وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، الأوضاع في الضفة الغربية والتصعيد الخطير الذي تشهده، حيث شدد الصفدي ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية وإرهاب المستوطنين.



كما بحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكدا الحرص المشترك على تعزيزها في جميع المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية منها.



وثمن كاميرون الدور الأردني الرئيس، الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني في جهود حل الأزمات الإقليمية وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.