الهلال الأحمر شمال غزة: خدمة الإسعاف توقفت

MENAFN - Al Wakeel News)قال مدير جمعية الهلال الأحمر في شمال غزة محمد صلاح ان خدمة الإسعاف في قطاع غزة توقفت بسبب حصار آليات الاحتلال من كل الاتجاهات.

واضاف في تصريحات للجزيرة :" أتحدث معكم وأنا محاصر في منطقة زمّو شرقي جباليا و نقدم الإسعافات الأولية البسيطة فقط للمصابين"

واضاف :" نعاني شحا كبيرا في الأدوات الطبية ولم نشهد وضعا إنسانيا كارثيا كهذا من قبل"