الهلال الأحمر شمال غزة: خدمة الإسعاف توقفت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مدير جمعية الهلال الأحمر في شمال غزة محمد صلاح ان خدمة الإسعاف في قطاع غزة توقفت بسبب حصار آليات الاحتلال من كل الاتجاهات.
واضاف في تصريحات للجزيرة :" أتحدث معكم وأنا محاصر في منطقة زمّو شرقي جباليا و نقدم الإسعافات الأولية البسيطة فقط للمصابين"
واضاف :" نعاني شحا كبيرا في الأدوات الطبية ولم نشهد وضعا إنسانيا كارثيا كهذا من قبل"
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