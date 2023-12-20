Wednesday, 20 December 2023 05:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهلال الأحمر شمال غزة: خدمة الإسعاف توقفت

12/20/2023 8:12:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير جمعية الهلال الأحمر في شمال غزة محمد صلاح ان خدمة الإسعاف في قطاع غزة توقفت بسبب حصار آليات الاحتلال من كل الاتجاهات.

واضاف في تصريحات للجزيرة :" أتحدث معكم وأنا محاصر في منطقة زمّو شرقي جباليا و نقدم الإسعافات الأولية البسيطة فقط للمصابين"

واضاف :" نعاني شحا كبيرا في الأدوات الطبية ولم نشهد وضعا إنسانيا كارثيا كهذا من قبل"


MENAFN20122023000208011052ID1107633208

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث