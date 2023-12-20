ذوو 9 متوفين بقضية أوكسجين السلط يتنازلون عن حقوقهم

(MENAFN
- Amman Net) تنازل ذوو تسعة متوفيين في قضية انقطاع الأوكسجين بمستشفى الحسين الجديد السلط الحكومي، عن حقوقهم الشخصية عن خمسة أطراف مشتكى عليهم في القضية، بعد صلح عشائري قاده الشيخ طعان عبد الرزاق ابو هزيم والدكتور رائد عادل العزب.
ووقع ذوو المتوفين على تنازلهم عن كافة حقوقهم القانونية والعشائرية.
وجاء ذلك إكراما لله تعالى ورسوله الكريم وسيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني والجاهة والوجه العشائري عشيرة الهزايمة.
وثمن محافظ البلقاء الدكتور فراس ابوقاعود الجهود المباركة التي بذلت في هذه القضية، مؤكدا أن الجاهات العشائرية في الاردن تعبر عن الصفات الاصيلة في مجتمعنا الاردني وما نتمسك به من تحمل للمسؤولية وهي من الاعراف الاجتماعية والعشائرية النبيلة التي توارثها الاباء والاجداد.
وشكرت عشائر الخرابشة والخشمان (الفاعوري) والزعبي والعناتي (العجاجرة) والغريزات، محافظ البلقاء على تقديم الدعم وتسيير مساعي الصلح، ولكل من الجاهة وشيوخ ووجهاء محافظة البلقاء الذين لعبوا دورا كبيرا في الوصول إلى جو الوفاق والاتفاق الذي اوصل الى الصلح العشائري.
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