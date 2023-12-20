ذوو 9 متوفين بقضية أوكسجين السلط يتنازلون عن حقوقهم

MENAFN - Amman Net) ‎تنازل ذوو تسعة متوفيين في قضية انقطاع الأوكسجين بمستشفى الحسين الجديد السلط الحكومي، ‎عن حقوقهم الشخصية عن خمسة أطراف مشتكى عليهم في القضية، بعد صلح عشائري قاده الشيخ طعان عبد الرزاق ابو هزيم ‎والدكتور رائد عادل العزب.

ووقع ذوو المتوفين على تنازلهم عن كافة حقوقهم القانونية والعشائرية.

وجاء ذلك إكراما لله تعالى ورسوله الكريم وسيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني والجاهة والوجه العشائري عشيرة الهزايمة.

وثمن محافظ البلقاء الدكتور فراس ابوقاعود الجهود المباركة التي بذلت في هذه القضية، مؤكدا أن الجاهات العشائرية في الاردن تعبر عن الصفات الاصيلة في مجتمعنا الاردني وما نتمسك به من تحمل للمسؤولية وهي من الاعراف الاجتماعية والعشائرية النبيلة التي توارثها الاباء والاجداد.

وشكرت عشائر الخرابشة والخشمان (الفاعوري) والزعبي والعناتي (العجاجرة) ‎والغريزات، محافظ البلقاء على تقديم الدعم وتسيير مساعي الصلح، ولكل من الجاهة وشيوخ ووجهاء محافظة البلقاء الذين لعبوا دورا كبيرا في الوصول إلى جو الوفاق والاتفاق الذي اوصل الى الصلح العشائري.