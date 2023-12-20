MENAFN - Amman Net)نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يلتقي نظيره وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الذي يزور الأردن لأول مرة رسميا منذ تعيينه وزيرا للخارجية.مجلس النواب، يستمع الأربعاء إلى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2024، يلقيه وزير المالية محمد العسعس، حسب جدول أعمال مجلس النواب.ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 0.8% لنهاية شهر تشرين الثاني الماضي، وفق تقرير شهري للبنك الدوليأكثر من 750 ألف أردني وأردنية فعّلوا هويتهم الرقمية عبر تطبيق "سند" الحكومي، وفق وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصفها لمناطق مختلفة في قطاع غزة، تركزت فجر الأربعاء، على جباليا، وخان يونس شمال ووسط القطاعتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، بينما تكون معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. تسيير 15 شاحنة مساعدات إلى المستشفى الميداني/ 2 في غزة 12/20/2023 - 16:01 عمان ن

استمرارا لتنفيذ التوجيهات الملكية، سيّرت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية، اليوم الأربعاء، قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوبي قطاع غزة.

وتضم القافلة 15 شاحنة، تحمل على متنها احتياجات أساسية وإمدادات طبية ومواد غذائية للأهل في قطاع غزة، للتخفيف من الظروف الصعبة وآثار الحرب الدائرة في القطاع.

يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية تسيّر المساعدات ضمن جهود تبذلها للتخفيف من معاناة الأهل في قطاع غزة والوقوف إلى جانبهم.

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