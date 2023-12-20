تسيير 15 شاحنة مساعدات إلى المستشفى الميداني/ 2 في غزة

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- Amman Net)
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تكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، بينما تكون معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. تسيير 15 شاحنة مساعدات إلى المستشفى الميداني/ 2 في غزة 12/20/2023 - 16:01 عمان ن
استمرارا لتنفيذ التوجيهات الملكية، سيّرت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية، اليوم الأربعاء، قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوبي قطاع غزة.
وتضم القافلة 15 شاحنة، تحمل على متنها احتياجات أساسية وإمدادات طبية ومواد غذائية للأهل في قطاع غزة، للتخفيف من الظروف الصعبة وآثار الحرب الدائرة في القطاع.
يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية تسيّر المساعدات ضمن جهود تبذلها للتخفيف من معاناة الأهل في قطاع غزة والوقوف إلى جانبهم.
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