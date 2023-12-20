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تسيير 15 شاحنة مساعدات إلى المستشفى الميداني/ 2 في غزة

12/20/2023 8:12:34 AM
(MENAFN- Amman Net)
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    استمرارا لتنفيذ التوجيهات الملكية، سيّرت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية، اليوم الأربعاء، قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوبي قطاع غزة.

    وتضم القافلة 15 شاحنة، تحمل على متنها احتياجات أساسية وإمدادات طبية ومواد غذائية للأهل في قطاع غزة، للتخفيف من الظروف الصعبة وآثار الحرب الدائرة في القطاع.

    يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية تسيّر المساعدات ضمن جهود تبذلها للتخفيف من معاناة الأهل في قطاع غزة والوقوف إلى جانبهم.

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