الاحتلال يستولي على 10 مركبات ويقتحم 15 منزلاً في اللبن الشرقية

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على 10 مركبات، واقتحمت 15 منزلاً في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وقالت الوكالة الرسمية، إن 15 آلية عسكرية، ترافقها 5 حافلات جنود وجرافتان عسكريتان، اقتحمت القرية لأكثر من سبع ساعات، واقتحمت 15 منزلا وعاثت خراباً فيها، وكسرت أبوابها، ودمرت الممتلكات بأنواع مختلفة من الآلات الحديدية التي كانت بحوزة الجنود، كما استولت على 10 مركبات.

وأضاف أن أكثر من 300 جندي اقتحموا القرية منذ الواحدة فجرا وحتى الثامنة صباحاً، وأقاموا أربعة حواجز داخل القرية في كل الاتجاهات، ومنعوا حركة التنقل بشكل تام.



