لأول مرة.. مصر تتحدث عن تعرضها لأزمة اقتصادية كبيرة بسبب الحرب في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN- تحدث وزير المالية المصري محمد معيط، لأول مرة عن وجود ضغوط وتحديات كبيرة يمر بها الاقتصاد المصري في الوقت الراهن في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأكد أنه "بصفة عامة المجتمع الدولي يرى أن مصر تتعرض لضغوط في الوقت الراهن ليس لها علاقة بها وليست لأسباب داخلية، وإنما بسبب حرب إسرائيل على غزة والعديد من التحديات الأخرى".

وأوضح أن أبرز ما ذكرته المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي تبلور حول ضرورة محاربة التضخم وهو ما يعد التصريح الأهم في هذا الشأن.

وقال إن هناك تركيزا في الوقت الحالي على تصدير العقار والتوافق على آلياته، وقد تحققت نجاحات كبيرة بعد إصدار القانون الخاص بها.

وأكد وزير المالية، أن فكرة اتخاذ قرار بتحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية، كانت بسبب قطاع السياحة، وبعد التواصل مع البنك المركزي، تم تنفيذ تعديل على هذا القانون.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن السياحة في مصر تضررت بشدة خاصة في مناطق شبه جزيرة سيناء بسبب الحرب الجارية الآن في قطاع غزة.

وقال موقع passportnews الإسرائيلي المتخصص في مجال السياحة إن بعض الوجهات السياحية الأكثر شعبية في مصر، وخاصة في جنوب سيناء تعاني بشدة من انخفاض كبير في عدد السياح الأوروبيين الذين يخشون تصاعد العنف، وبالطبع غياب السياح الإسرائيليين.

وأضاف الموقع أن حرب "السيوف الحديدية" في قطاع غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر لها تأثير كبير على السياحة في مصر، خاصة في منتجعات سيناء وطابا ودهب، ومدينة شرم الشيخ السياحية الشهيرة والتي كانت الأكثر تضررا.

وأوضح الموقع إن نحو 20% من الزوار ألغوا حجوزاتهم في جنوب سيناء.