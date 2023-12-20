الاحتلال يمنع المواطنين من زراعة أشتال الزيتون في عصيرة الشمالية

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المواطنين من زراعة أشتال الزيتون في قرية عصيرة الشمالية شمال مدينة نابلس.

وقال رئيس رئيس جمعية عصيرة الشمالية الزراعية قيصر جوابرة في اتصال هاتفي مع الوكالة الرسمية، إن الاحتلال منع المواطنين في الأراضي المهددة بالاستيلاء في جبل عبيال بالقرية، من زراعة عشرات الأشتال، واستولى عليها لاحقا.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتلعت ما تمت زراعته، ومنعت المواطنين من العودة إلى هذه الأراضي.