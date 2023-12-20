الاحتلال يمنع المواطنين من زراعة أشتال الزيتون في عصيرة الشمالية

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المواطنين من زراعة أشتال الزيتون في قرية عصيرة الشمالية شمال مدينة نابلس.
وقال رئيس رئيس جمعية عصيرة الشمالية الزراعية قيصر جوابرة في اتصال هاتفي مع الوكالة الرسمية، إن الاحتلال منع المواطنين في الأراضي المهددة بالاستيلاء في جبل عبيال بالقرية، من زراعة عشرات الأشتال، واستولى عليها لاحقا.
وأضاف أن قوات الاحتلال اقتلعت ما تمت زراعته، ومنعت المواطنين من العودة إلى هذه الأراضي.
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