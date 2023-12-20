Wednesday, 20 December 2023 05:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يمنع المواطنين من زراعة أشتال الزيتون في عصيرة الشمالية

12/20/2023 8:12:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المواطنين من زراعة أشتال الزيتون في قرية عصيرة الشمالية شمال مدينة نابلس.

وقال رئيس رئيس جمعية عصيرة الشمالية الزراعية قيصر جوابرة في اتصال هاتفي مع الوكالة الرسمية، إن الاحتلال منع المواطنين في الأراضي المهددة بالاستيلاء في جبل عبيال بالقرية، من زراعة عشرات الأشتال، واستولى عليها لاحقا.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتلعت ما تمت زراعته، ومنعت المواطنين من العودة إلى هذه الأراضي.

MENAFN20122023000205011050ID1107633202

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث