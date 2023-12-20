مقتل ضابط وإصابة 29 جنديا إسرائيليا خلال 24 ساعة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة 29 جنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك بعد أن أعلن مقتل ضابطين جنوب قطاع غزة.

يذكر أن أرقام المصابين التي يعلن عنها الجيش الإسرائيلي ببيانه اليومي تأتي من قوائم متأخرة ومختلفة عن التي لدى المستشفيات الإسرائيلية، مما يرجح أن تكون الحصيلة المعلن عنها غير دقيقة.

هذا وأعلن الجيش الاسرائيلي عن مقتل ضابط في معارك جنوب قطاع غزة ليرتفع عدد القتلى الجنود والضباط الى 134 منذ بدء العملية البرية والى 466 منذ السابع من أكتوبر.



