Wednesday, 20 December 2023 05:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقتل ضابط وإصابة 29 جنديا إسرائيليا خلال 24 ساعة

12/20/2023 8:12:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-
اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة 29 جنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك بعد أن أعلن مقتل ضابطين جنوب قطاع غزة.

يذكر أن أرقام المصابين التي يعلن عنها الجيش الإسرائيلي ببيانه اليومي تأتي من قوائم متأخرة ومختلفة عن التي لدى المستشفيات الإسرائيلية، مما يرجح أن تكون الحصيلة المعلن عنها غير دقيقة.

هذا وأعلن الجيش الاسرائيلي عن مقتل ضابط في معارك جنوب قطاع غزة ليرتفع عدد القتلى الجنود والضباط الى 134 منذ بدء العملية البرية والى 466 منذ السابع من أكتوبر.


MENAFN20122023000205011050ID1107633201

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث