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لافروف: قوى خارجية تريد إشعال حرب في الشرق الأوسط‎

12/20/2023 8:12:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) موسكو/PNN- أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو واثقة من أن "قوى خارجية" تريد استغلال تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لمصلحتها، وإشعال حرب في الشرق الأوسط .

وقال لافروف في افتتاح منتدى التعاون "روسيا - العالم العربي"، في دورته السادسة المنعقد في مراكش بالمغرب: "لقد أصبح من الواضح أن بعض القوى الخارجية لا تعارض استخدام التصعيد القادم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي لمصالحها الخاصة، لإشعال نار حرب إقليمية وفق تطور المغامرات العديدة الماضية للولايات المتحدة وحلفائها".

وتابع وزير الخارجية الروسي في تصريحاته، "الحلفاء الذين أطلقوا العنان في الشرق الأوسط على مدى السنوات العشرين الماضية، كانت النتيجة هي تقويض الدول ومئات الآلاف من الضحايا وتدفقات هائلة من اللاجئين".

وأضاف لافروف: "بالتنسيق مع شركائنا، نواصل بذل الجهود أوَّلًا وقبل كل شيء لصالح استقرار الوضع على المدى الطويل، ونقل الجهود لحل النزاع إلى المستوى السياسي والدبلوماسي".

وعلى هامش المؤتمر التقى لافروف بنظيره المصري سامح شكري، إذ بحث الطرفان، بحسب بيان صادر عن الخارجية الروسية، "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مؤكّدَين ضرروة وقف إطلاق النار في أسرع وقت" .

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