Wednesday, 20 December 2023 05:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صدمة جديدة.. طبيب البرازيل يؤكد نيمار يغيب عن كوبا أمريكا

12/20/2023 8:00:58 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تلقى نيمار جونيور قائد منتخب البرازيل ونجم الهلال السعودي صدمة جديدة مؤخراً، بعدما تأكد غيابه عن المشاركة مع منتخب السامبا في بطولة كوبا أمريكا 2024.

وأكد رودريغو لاسمار طبيب منتخب البرازيل، أن نيمار سيغيب عن المشاركة في بطولة كوبا أمريكا، التي تقام يونيو ويوليو المقبلين بالولايات المتحدة.

وصرح لاسمار عبر إذاعة راديو 98 البرازيلية: "الوقت مبكر، لكن لا داع لتجاوز خطوات التعافي من الإصابةـ أتوقع أن يكون نيمار جاهزاً للعودة مع بداية الموسم المقبل في أغسطس 2024".

وأجرى نيمار جراحة الرباط الصليبي للركبة ليتأكد غيابه عن الملاعب لنهاية الموسم، بعدما تعرض لهذه الإصابة خلال مباراة البرازيل وأوروغواي أكتوبر الماضي، بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان نيمار وقع عقداً مع الهلال السعودي مدته موسمين، حيث انضم إلى صفوف الأخير قادماً من باريس سان جيرمان مقابل 90 مليون يورو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN20122023000110011019ID1107633049

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث