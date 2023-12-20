صدمة جديدة.. طبيب البرازيل يؤكد نيمار يغيب عن كوبا أمريكا

تلقى نيمار جونيور قائد منتخب البرازيل ونجم الهلال السعودي صدمة جديدة مؤخراً، بعدما تأكد غيابه عن المشاركة مع منتخب السامبا في بطولة كوبا أمريكا 2024.

وأكد رودريغو لاسمار طبيب منتخب البرازيل، أن نيمار سيغيب عن المشاركة في بطولة كوبا أمريكا، التي تقام يونيو ويوليو المقبلين بالولايات المتحدة.

وصرح لاسمار عبر إذاعة راديو 98 البرازيلية: "الوقت مبكر، لكن لا داع لتجاوز خطوات التعافي من الإصابةـ أتوقع أن يكون نيمار جاهزاً للعودة مع بداية الموسم المقبل في أغسطس 2024".

وأجرى نيمار جراحة الرباط الصليبي للركبة ليتأكد غيابه عن الملاعب لنهاية الموسم، بعدما تعرض لهذه الإصابة خلال مباراة البرازيل وأوروغواي أكتوبر الماضي، بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان نيمار وقع عقداً مع الهلال السعودي مدته موسمين، حيث انضم إلى صفوف الأخير قادماً من باريس سان جيرمان مقابل 90 مليون يورو.

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