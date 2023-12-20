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خروج طارق حامد رسمياً.. ثنائي «الأزمة» وفتوح في قائمة مصر استعداداً لأمم أفريقيا

12/20/2023 8:00:58 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، القوائم المبدئية للمنتخبات التي تشارك في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة بين 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

وشهدت القائمة المبدئية وُجود ثنائي الزمالك البعيد عن المشاركة أحمد فتوح والحارس محمد صبحي، بجانب عبد الله السعيد نجم بيراميدز رغم اعتزاله دولياً.

وغاب عن القائمة طارق حامد بعد اعتزاله دولياً، بينما تواجد ثنائي الأهلي إمام عاشور وحسين الشحات أبطال الأزمة الأخيرة مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، اللذين اُسْتُبْعِدَا من مباراة سيراليون بتصفيات كأس العالم 2026.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد صبحي ومحمد عواد (الزمالك) - محمد أبو جبل (البنك الأهلي) - محمود جاد (المصري) - محمد بسام (سيراميكا كليوباترا).

خط الدفاع: علي جبر وأحمد سامي ومحمود مرعي وأسامة جلال ومحمد حمدي وكريم حافظ (بيراميدز) - محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأكرم توفيق (الأهلي) – حسام عبد المجيد وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" (الزمالك) – أحمد رمضان ومحمد شكري (سيراميكا كليوباترا) – عمر كمال (فيوتشر) – حسين السيد (المصري) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي).

خط الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري) – محمد النني (أرسنال الإنجليزي) – سام مرسي (إيبسويتش تاون الإنجليزي) - إمام عاشور – حسين الشحات – مروان عطية – محمد مجدي "أفشة" – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) – أحمد سيد "زيزو" ونبيل عماد "دونجا" (الزمالك) – مهند لاشين وعبد الله السعيد ورمضان صبحي ومصطفى فتحي (بيراميدز) – محمود حمادة (المصري) - محمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا) – مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" (زد) – محمد عبد السميع وعبد الرحمن مجدي (الإسماعيلي).

خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) – عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت الألماني) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - أحمد حسن كوكا (بينديكسبور التركي) - محمود كهربا (الأهلي) - مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - أحمد ريان (سيراميكا كليوباترا) - محمد شريف (الخليج السعودي) - أسامة فيصل (البنك الأهلي) - أحمد أمين (إنبي).

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