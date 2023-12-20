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بعد واقعة السحر.. أليخاندرو جوميز يهين زوجة ميسي

12/20/2023 8:00:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقع خلافاً بين نجمي منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي وأليخاندرو جوميز، داخل غرف ملابس التانغو، يعود توقيته إلى كأس العالم 2022.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، نقلاً عن التلفزيون الأرجنتيني، تعود الواقعة إلى انتشار صورة جدلية لأنتونيلا زوجة ميسي، في أثناء تواجدها في صالة للتدريب مع مدربها الخاص.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في أثناء الاحتفال بفوز الأرجنتين في إحدى مباريات كأس العالم (قد تكون مباراة هولندا)، تفوه جوميز بكلمات مهينة عن زوجة ميسي أمام لاعبي التانغو.

وأوضحت الصحيفة أن هذه ليست الأزمة الأولى التي يتورط بها جوميز في الأشهر الأخيرة، بعدما تم الكشف عن ممارسته السحر ضد جيوفاني لو سيلسو، زميله في منتخب الأرجنتين، لضمان مكانه في قائمة التانغو التي سافرت إلى قطر.

وذكرت الصحيفة، أن جوميز حقق غايته بالفعل، وتعرض لو سيلسو لإصابة، ولم يشارك في كأس العالم 2022.

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