أحمد بن محمد يبارك لأمير الكويت الجديد ويتمنى له التوفيق والسداد

(MENAFN
- Al-Bayan)
بارك
سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، للشيخ مشعل الأحمد الصباح أداء اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت.
وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X":
نبارك لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح أداء اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت".
وأضاف سموه: "نتمنى لسموه دوام التوفيق والسداد في مواصلة مسيرة التنمية، ودعواتنا للكويت الشقيقة بمزيد من النمو والتطور والازدهار بما يحقق تطلعات الشعب الكويتي الشقيق".
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