أحمد بن محمد يبارك لأمير الكويت الجديد ويتمنى له التوفيق والسداد

بارك

سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، للشيخ مشعل الأحمد الصباح أداء اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X":

نبارك لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح أداء اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت".

وأضاف سموه: "نتمنى لسموه دوام التوفيق والسداد في مواصلة مسيرة التنمية، ودعواتنا للكويت الشقيقة بمزيد من النمو والتطور والازدهار بما يحقق تطلعات الشعب الكويتي الشقيق".





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