Wednesday, 20 December 2023 05:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أحمد بن محمد يبارك لأمير الكويت الجديد ويتمنى له التوفيق والسداد

12/20/2023 8:00:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بارك
سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، للشيخ مشعل الأحمد الصباح أداء اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X":
نبارك لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح أداء اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت".

وأضاف سموه: "نتمنى لسموه دوام التوفيق والسداد في مواصلة مسيرة التنمية، ودعواتنا للكويت الشقيقة بمزيد من النمو والتطور والازدهار بما يحقق تطلعات الشعب الكويتي الشقيق".


تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN20122023000110011019ID1107633046

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث