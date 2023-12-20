وفاة رجل وامرأة في حادث سقوط سيارة رياضية من أعلى جسر بسبب السرعة الزائدة

توفي رجل وامرأة في حادث مروري أثناء قيادة سيارة رياضية بسبب السرعة الزائدة، وذلك بعد أن فشل السائق في السيطرة عليها ثم اندفاعها وسقوطها من أعلى جسر الاتحاد مول في منطقة الخوانيج بدبي.

وحذر اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، من أن تجاوز السرعة المحددة على الطرقات، يعد السبب الأول والرئيسي لوقوع الحوادث المرورية البليغة، مشيراً إلى السرعة الزائدة تُفقد السائق القدرة على تقدير ظروف الطريق، وبالتالي عدم قدرته على السيطرة على مركبته، وزيادة فرص وقوع الحوادث المرورية البليغة.

تفاصيل الحادث

وحول الحادث، وأشار اللواء المزروعي إلى أن سائق سيارة الرياضية قادها أمس الثلاثاء، عند الساعة 23:55 ليلاً ، بسرعة عالية فوق جسر الاتحاد مول بمنطقة الخوانيج، وعند اقترابه من منحنى الجسر انحفرت السيارة،واصطدمت بالرصيف ثم اعتلت الحاجز الاسمنتي، وسقطت من أعلى الجسر نحو الشارع السفلي.

وبين اللواء المزروعي أن السيارة ونتيجة السرعة الزائدة تابعت مسيرها في الشارع السفلي في الاتجاه المعاكس إلى أن استقرت في الجزيرة الفاصلة مساري الشارع، ومن ثم اندلعت النيران بها ما نتج عنه وفاة السائق وامرأة كانت برفقته.

وأشار اللواء المزروعي إلى انتقال خبراء قسم المعاينة من إدارة حوادث السير إلى موقع الحادث والذي عمل على جمع الأدلة الدقيقة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه، فيما قامت الدوريات المرورية بتنظيم حركة السير والمرور، وتأمين مكان الحادث، وتسهيل مهمة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ للقيام بمهامها واتخاذ الاجراءات اللازمة.



سلوكيات طائشة



وحذر اللواء سيف المزروعي من بعض السلوكيات الطائشة غير المسؤولة من قبل بعض السائقين، التي تؤدي إلى إرباك وإلحاق الضرر بالآخرين، وتهدد سلامتهم على الطريق، داعياً السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بالسرعات المقررة، وعدم الانشغال بغير الطريق، والالتزام بقوانين وقواعد السير لتجنب وقوع الحوادث المرورية، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق.

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