بعد إقالته من تدريب اتحاد جدة السعودي.. نونو سانتو يعود إلى الدوري الإنجليزي

عيّن نوتنغهام، البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة السعودي السابق، على رأس الجهاز الفني خلفاً للمُقال الويلزي ستيف كوبر، وفقاً لما أعلنه النادي الإنجليزي، اليوم الأربعاء.

ووقّع سانتو (49 عاماً) عقداً لعامين ونصف ليعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد إقالته من توتنهام، بعد فترةٍ سيئة استمرّت 4 أشهر.

وسيقود البرتغالي أولى مبارياته أمام بورنموث، السبت المقبل، في المرحلة 18 من عمر الدوري الإنجليزي.

وقال نوتنغهام في بيان إن النادي "يؤكّد اليوم تعيين نونو سانتو مدرباً للفريق الأوّل".

وأضاف "ينضم نونو إلى النادي بعقدٍ لمدة عامين ونصف، وسيتولّى مسؤولية أول مباراة له السبت، عندما يواجه بورنموث في ملعب سيتي جراوند".

ولم يعمل نونو مع أي نادٍ منذ إقالته من الاتحاد في نوفمبر الماضي على خلفيّة تردّي النتائج، وتحديداً بعد الخسارة أمام القوّة الجويّة العراقي 0-2 في دوري أبطال آسيا.

وسبق للبرتغالي أن قاد ولوفرهامبتون لأربع سنوات، وصعد معه من التشامبيونشيب في موسمه الأوّل، واحتّل وولفرهامبتون المركز السابع في الموسمين الثاني والثالث، ووصّل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في موسم 2019-2020.

ويحلّ نونو بدلاً من كوبر الذي فشل في تحقيق أكثر من فوزٍ واحدٍ في آخر 13 مباراة بالدوري الإنجليزي، فتراجع الفريق إلى المركز 17، بفارق خمس نقاط عن لوتون تاون صاحب المركز 18، وصاحب آخر المراكز المُهدّدة بالهبوط.

وخسر نوتنغهام 5 من مبارياته الـ 6 الماضية، آخرها أمام توتنهام 0-2 في المرحلة 17، من عمر البريميرليغ.

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