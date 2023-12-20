الكشف عن الكرة الرسمية لنهائي كأس آسيا قطر 2023

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن الكرة الرسمية التي ستلعب بها المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا، المقرر إقامتها
في قطر.
وأطلق على كرة المباراة النهائية الرسمية اسم "فورتيكس إيه سي 23+"، وجاء تصميمها باللون الذهبي المستوحى من رمال الصحراء في دولة قطر، حيث يمتزج بأناقة مع اللون العنابي التقليدي للبلاد.
ويعكس التباين الموجود في كرة المباراة النهائية الروح التنافسية لأكثر اللحظات إثارة، حيث تصور هيمنة الذهب
مجد الوصول إلى لقب كأس آسيا والمنافسة عليه.
وتنطلق بطولة كأس آسيا في 12 من الشهر المقبل على أن تمتد حتى 10 فبراير 2024.
وقال داتوك سري ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي: "واثقون من أننا سنشهد أعظم نسخة على الإطلاق في تاريخ كأس آسيا".
وتابع: "من خلال التصميم المذهل ومعايير الأداء العالية فإن كرة (فورتيكس إيه سي 23+) تعبّر عن طموحاتنا بمنح أفضل فريقين في قارة آسيا منصة مثالية من أجل التنافس على مجد الفوز باللقب".
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