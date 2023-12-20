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الكشف عن الكرة الرسمية لنهائي كأس آسيا قطر 2023

12/20/2023 8:00:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن الكرة الرسمية التي ستلعب بها المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا، المقرر إقامتها
في قطر.

وأطلق على كرة المباراة النهائية الرسمية اسم "فورتيكس إيه سي 23+"، وجاء تصميمها باللون الذهبي المستوحى من رمال الصحراء في دولة قطر، حيث يمتزج بأناقة مع اللون العنابي التقليدي للبلاد.

ويعكس التباين الموجود في كرة المباراة النهائية الروح التنافسية لأكثر اللحظات إثارة، حيث تصور هيمنة الذهب
مجد الوصول إلى لقب كأس آسيا والمنافسة عليه.

وتنطلق بطولة كأس آسيا في 12 من الشهر المقبل على أن تمتد حتى 10 فبراير 2024.

وقال داتوك سري ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي: "واثقون من أننا سنشهد أعظم نسخة على الإطلاق في تاريخ كأس آسيا".

وتابع: "من خلال التصميم المذهل ومعايير الأداء العالية فإن كرة (فورتيكس إيه سي 23+) تعبّر عن طموحاتنا بمنح أفضل فريقين في قارة آسيا منصة مثالية من أجل التنافس على مجد الفوز باللقب".

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