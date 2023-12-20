عمر السومة خارج قائمة سوريا في نهائيات كأس آسيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
خلَت القائمة الأولية لمنتخب سوريا التي ستخوض نهائيات كأس آسيا في كرة القدم من نجم الهجوم المخضرم عمر السومة، بحسب ما أعلن الاتحاد السوري للعبة الأربعاء في حسابه على موقع فيسبوك.
وإلى السومة (34 عاماً)، لاعب العربي القطري، شهدت قائمة المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر غياب مهاجم الشرطة العراقي محمود مواس، عن البطولة التي تستضيفها قطر بدءاً من 12 يناير المقبل. وضمت القائمة 33 لاعباً سيتم اختيار 26 منهم للقائمة النهائية.
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