عمر السومة خارج قائمة سوريا في نهائيات كأس آسيا

خلَت القائمة الأولية لمنتخب سوريا التي ستخوض نهائيات كأس آسيا في كرة القدم من نجم الهجوم المخضرم عمر السومة، بحسب ما أعلن الاتحاد السوري للعبة الأربعاء في حسابه على موقع فيسبوك.

وإلى السومة (34 عاماً)، لاعب العربي القطري، شهدت قائمة المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر غياب مهاجم الشرطة العراقي محمود مواس، عن البطولة التي تستضيفها قطر بدءاً من 12 يناير المقبل. وضمت القائمة 33 لاعباً سيتم اختيار 26 منهم للقائمة النهائية.

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